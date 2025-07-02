Дожди с грозой местами и сильный ветер: прогноз погоды в Украине на 2 июля

Погода в Украине в среду, 2 июля, будет облачной с прояснениями. На территории части областей пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Также синоптики предупреждают об оживленном ветре в некоторых регионах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какой будет погода в Украине

По данным Укргидрометцентра, в основном осадков не будет, о днем на Левобережье будет кратковременный дождь, местами возможна гроза. В то же время ветер будет двигаться в северо-западном направлении, скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла, в южной части столбики термометров будут показывать до 18 градусов тепла. Днем будет от 20 до 25 градусов тепла, на западе и юго-западе страны – 24 – 29 градусов тепла.

Отметим, синоптики предупреждают, что в период с 1 по 4 июля в Украине кроме северных, Полтавской, Харьковской, Запорожской, 1 – 2 июля и Волынской, 1 – 3 июля и Днепропетровской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +22...+24;

Ужгород +27...+29;

Львов +26...+28;

Ивано-Франковск +26...+28;

Тернополь +25...+27;

Черновцы +25...+27;

Хмельницкий +24...+26;

Луцк +26...+28;

Ровно +24...+26;

Житомир +22...+24;

Винница +24...+26;

Одесса +26...+28;

Николаев +25...+27;

Херсон +24...+26;

Симферополь +22...+24;

Кропивницкий +22...+24;

Черкассы +22...+24;

Чернигов +21...+23;

Сумы +20...+22;

Полтава +20...+22;

Днепр +21...+23;

Запорожье +23...+25;

Донецк +21...+23;

Луганск +19...+21;

Харьков +20...+22.



Прогноз погоды в Украине на 2 июля 2025 года / Карта Укргидрометцентра