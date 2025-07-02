Дожди с грозой местами и сильный ветер: прогноз погоды в Украине на 2 июля
Погода в Украине в среду, 2 июля, будет облачной с прояснениями. На территории части областей пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.
Также синоптики предупреждают об оживленном ветре в некоторых регионах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
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Какой будет погода в Украине
По данным Укргидрометцентра, в основном осадков не будет, о днем на Левобережье будет кратковременный дождь, местами возможна гроза. В то же время ветер будет двигаться в северо-западном направлении, скоростью от 7 до 12 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла, в южной части столбики термометров будут показывать до 18 градусов тепла. Днем будет от 20 до 25 градусов тепла, на западе и юго-западе страны – 24 – 29 градусов тепла.
Отметим, синоптики предупреждают, что в период с 1 по 4 июля в Украине кроме северных, Полтавской, Харьковской, Запорожской, 1 – 2 июля и Волынской, 1 – 3 июля и Днепропетровской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +22...+24;
- Ужгород +27...+29;
- Львов +26...+28;
- Ивано-Франковск +26...+28;
- Тернополь +25...+27;
- Черновцы +25...+27;
- Хмельницкий +24...+26;
- Луцк +26...+28;
- Ровно +24...+26;
- Житомир +22...+24;
- Винница +24...+26;
- Одесса +26...+28;
- Николаев +25...+27;
- Херсон +24...+26;
- Симферополь +22...+24;
- Кропивницкий +22...+24;
- Черкассы +22...+24;
- Чернигов +21...+23;
- Сумы +20...+22;
- Полтава +20...+22;
- Днепр +21...+23;
- Запорожье +23...+25;
- Донецк +21...+23;
- Луганск +19...+21;
- Харьков +20...+22.
Прогноз погоды в Украине на 2 июля 2025 года / Карта Укргидрометцентра