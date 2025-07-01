Також синоптики попереджають про жвавий вітер у деяких регіонах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Якою буде погода в липні: прогноз на місяць

Якою буде погода в Україні

За даними Укргідрометцентру, здебільшого опадів не буде, про вдень на Лівобережжі буде короткочасний дощ, місцями можлива гроза. Водночас вітер рухатиметься у північно-західному напрямку, швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, у південній частині стовпчики термометрів показуватимуть до 18 градусів тепла. Вдень буде від 20 до 25 градусів тепла, на заході та південному заході країни – 24 – 29 градусів тепла.

Зазначимо, синоптики попереджають, що в період з 1 по 4 липня в Україні крім північних, Полтавської, Харківської, Запорізької, 1 – 2 липня і Волинської, 1 – 3 липня і Дніпропетровської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +22...+24;
  • Ужгород +27...+29;
  • Львів +26...+28;
  • Івано-Франківськ +26...+28;
  • Тернопіль +25...+27;
  • Чернівці +25...+27;
  • Хмельницький +24...+26;
  • Луцьк +26...+28;
  • Рівне +24...+26;
  • Житомир +22...+24;
  • Вінниця +24...+26;
  • Одеса +26...+28;
  • Миколаїв +25...+27;
  • Херсон +24...+26;
  • Сімферополь +22...+24;
  • Кропивницький +22...+24;
  • Черкаси +22...+24;
  • Чернігів +21...+23;
  • Суми +20...+22;
  • Полтава +20...+22;
  • Дніпро +21...+23;
  • Запоріжжя +23...+25;
  • Донецьк +21...+23;
  • Луганськ +19...+21;
  • Харків +20...+22.


Прогноз погоди в Україні на 2 липня 2025 року / Карта Укргідрометцентру