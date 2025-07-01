Також синоптики попереджають про жвавий вітер у деяких регіонах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
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Якою буде погода в Україні
За даними Укргідрометцентру, здебільшого опадів не буде, про вдень на Лівобережжі буде короткочасний дощ, місцями можлива гроза. Водночас вітер рухатиметься у північно-західному напрямку, швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, у південній частині стовпчики термометрів показуватимуть до 18 градусів тепла. Вдень буде від 20 до 25 градусів тепла, на заході та південному заході країни – 24 – 29 градусів тепла.
Зазначимо, синоптики попереджають, що в період з 1 по 4 липня в Україні крім північних, Полтавської, Харківської, Запорізької, 1 – 2 липня і Волинської, 1 – 3 липня і Дніпропетровської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +22...+24;
- Ужгород +27...+29;
- Львів +26...+28;
- Івано-Франківськ +26...+28;
- Тернопіль +25...+27;
- Чернівці +25...+27;
- Хмельницький +24...+26;
- Луцьк +26...+28;
- Рівне +24...+26;
- Житомир +22...+24;
- Вінниця +24...+26;
- Одеса +26...+28;
- Миколаїв +25...+27;
- Херсон +24...+26;
- Сімферополь +22...+24;
- Кропивницький +22...+24;
- Черкаси +22...+24;
- Чернігів +21...+23;
- Суми +20...+22;
- Полтава +20...+22;
- Дніпро +21...+23;
- Запоріжжя +23...+25;
- Донецьк +21...+23;
- Луганськ +19...+21;
- Харків +20...+22.
Прогноз погоди в Україні на 2 липня 2025 року / Карта Укргідрометцентру