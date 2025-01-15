Экстрасенсы в телемарафоне: в Минкульте объяснили, можно ли показывать интервью с гадалками

Разговор с экстрасенсами в прямом эфире телемарафона "Єдині новини" удивлял многих зрителей. Журналисты узнали, можно ли транслировать сюжеты, которые популяризируют эзотерику, недоказательную медицину, нумерологию, экстрасенсов и гадалок.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина. Издание подало соответствующий запрос в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

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Телеканалы привлекают гадалок и экстрасенсов в эфир

В начале января один из украинских телеканалов в эфире национального телемарафона выпустил сюжет об астрологическом прогнозе на 2025 год. Свои видения высказывали экстрасенсы, астронумерологи и мастера практики фэн-шуй. Они на основе карт таро и нумерологии делали прогнозы относительно военных действий, деоккупации украинских территорий и результатов переговоров.

Журналисты отметили, что каждый зритель может самостоятельно решить: доверять гадалкам, нумерологам и сторонникам нетрадиционной медицины, или нет.

Комментарий от Министерства культуры Украины

В ведомстве отметили, что Конституция Украины запрещает цензуру и немотивированное вмешательство государственных органов в деятельность медиа и журналистов. Поэтому государство не может запретить выдавать в эфир подобные сюжеты.

Министерство не может влиять на профессиональную деятельность журналистов и редакционную политику медиа, в частности относительно сюжетов об альтернативной медицине, эзотерические практики, нумерологию, экстрасенсов и т.д., что их создают телеканалы, передачи которых выходят в эфире информационного марафона "Единые новости",

– написали в Минкульте в ответ на запрос издания.

Верховная Рада приняла изменения относительно работы СМИ

Депутаты Верховной Рады Украины своим решением освободили онлайн-медиа от ответственности за негативные комментарии читателей, если они удаляются в течение 3 дней после получения жалобы. Эта правка уточняет действующую норму из закона "О медиа".