В ВСУ обновили программу базовой общей военной подготовки: она станет проще

В ВСУ разработали изменения в программу базовой общей военной подготовки. Речь идет о сокращении программы и ее облегчении.

Изменения касаются в частности тех, кто был только что призван на службу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Как изменится программа базовой общей военной подготовки

Новая программа уменьшит нагрузку на тех, кто проходит подготовку в частях обеспечения, подразделениях охраны, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны.

Изменения начнут действовать с 1 мая.

Обновленная программа предусматривает:

сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);

снижение уровня физических нагрузок;

формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

Изменения касаются как военнослужащих, которые только призваны на службу, так и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БЗВП повторно.

Здесь речь идет о категории "ограниченно годных". Они в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях – согласно решению военно-врачебной комиссии.

Целью изменений является упорядочение программы подготовки, снижение ее интенсивности для соответствующей категории военнослужащих, с учетом рекомендаций Уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей, а также доукомплектование подразделений обеспечения,

– отметили в Генштабе.