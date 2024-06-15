В Швейцарии стартует Саммит мира: когда будут первые результаты

Пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского и президента Швейцарии Виолы Амхерд на Саммите мира начнется в 14:30. Лидеры обозначат темы, которые будут обсуждаться во время двухдневного Саммита по Украинской формуле мира.

Всего участие в мероприятии примут 92 страны и 8 международных организаций. Подробнее о том, когда состоится официальное открытие Саммита и будут ли первые результаты встречи мировых лидеров, рассказала ведущая 24 Канала Ирина Узлова.

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Когда будут результаты саммита

Международные делегации до 17:30 будут съезжаться в Бюргеншток. Официальное открытие саммита ожидается в 18 часов, а около 20 часов family-фото, которое на самом деле станет историческим, масштабным и символичным.

В первый день мирного саммита 15 июня состоится символический приезд представителей разных стран, обсуждение ключевых точек и векторов развития того, что будет проговариваться завтра. А вот обсуждение панельных дискуссий 3 тем, которые вынесены в целом из Формулы мира Зеленского, будет происходить на второй день Саммита после обеда. Поэтому первые результаты Глобального саммита мира будут уже 16 июня.

Украина готовилась, Кремль нервничал и пытался сорвать это мероприятие, но ничего не получилось. Саммит мира собирает представителей самых мощных мировых игроков,

– отметила ведущая 24 Канала.

К слову, 4 тысячи полицейских, силовиков и представителей структур безопасности будут охранять саммит на уровне глав государств и правительств. На мероприятия по безопасности было потрачено 10 – 15 миллионов долларов.

Что будут обсуждать на мирной конференции

24 Канал присутствует на Саммите и будет оперативно сообщать обо всех важных деталях на сайте и в телеграме.

На обсуждение будет вынесено 3 ключевых вопроса. В частности, продовольственной безопасности и судоходства, и именно страны Африки, Глобального Юга заинтересованы в перманентной, постоянной, безопасной перевозке, поэтому они представлены здесь.

Кроме этого, на обсуждение будут вынесены вопросы ядерной безопасности, а именно Запорожской атомной электростанции, которая с начала марта 2022 года в руках российских оккупантов.

"Но самое важное – судьба наших людей. Возвращение пленных в формате всех на всех, а также возвращение украинских детей, незаконно депортированных и сейчас усыновляемых кремлевским режимом на территории России", – подчеркнула Узлова.

Кто решил присоединиться

Несмотря на попытки Кремля расшатать ситуацию, Глобальный саммит мира состоится и участие в нем примут 92 страны и 8 международных организаций.

В последний момент передумал и примет участие президент Аргентины Хавьер Милей. После продуктивного визита президента Зеленского, изменила позицию Саудовская Аравия. Поэтому и Турция, и Саудовская Аравия, и Мексика отправляют в Швейцарию министров иностранных дел.

Объединенные Арабские Эмираты также с нами, старший дипломатический советник президента приедет в Швейцарию. Индия тоже будет участвовать в Саммите, однако Нью-Дели будет представлен дипломатом, который сейчас является послом страны в России.

Этот Саммит мира не закончит войну, не побудит Владимира Путина вывести российские оккупационные войска, но он станет первой одной из важнейших ступенек на таком глобальном уровне, который не только привлечет внимание мира к нашей Формуле мира, но и начнет подготовку к мирному процессу, который будет продолжаться уже буквально осенью.

Путин от отчаяния прибегнул к угрозам

К слову, Украина уже готовится к второму Саммиту мира.

За день до начала Украинского мирного саммита российский президент Владимир Путин поставил Украине абсурдный ультиматум для завершения войны. Диктатор хочет, чтобы Вооруженные Силы Украины оставили Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

Владимир Зеленский отреагировал на путинский шантаж накануне Саммита мира. По словам гаранта, такой ультиматум для нас не новый. Президент Украины подчеркнул, что глава Кремля в очередной раз нарушает международное право.

Никакого уважения к Уставу ООН. Я считаю, что все мы должны базироваться на международном праве, на Уставе ООН, уважения к демократии, к свободе, к жизни, к человеку – это главное,

– сказал Зеленский.

Россия понимает, что большинство стран мира сегодня на стороне Украины, на стороне жизни. Они просто уважают международное право, а быть с Путиным – это не уважать международное право.

В то же время директор международной кризисной группы при ООН Ричард Гоуэн отметил, что есть два варианта, как будет развиваться ситуация после Саммита. С одной стороны, мы можем увидеть ограниченные ракурсы украинской дипломатии и подумать, как ее менять, как говорить, в частности с Китаем, которого не будет на саммите.

С другой стороны, Гоуэн говорит, что этот Саммит покажет, что Украина в эпицентре и именно по нашей Формуле мира будут устанавливаться дальнейшие переговорные процессы.

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