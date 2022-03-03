Программа минимум – гуманитарные коридоры, - Арахамия о переговорах с Россией
3 марта 2022 , 14:06Читати новину українською
Источник:фейсбук Давида Арахамии
Украина и Россия должны провести второй тур переговоров на украинско-белорусской границе на Припяти. Давид Арахамия заявил, что программа минимум – это гуманитарные коридоры.
Соответствующую информацию глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия обнародовал в 13.43 3 марта по Киеву. Политик показал, что они на пути к переговорам.
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Переговоры Украина-Россия стартуют ориентировочно в 15:43
Через два часа стартуем. Программа минимум – гуманитарные коридоры,
– написал Давид Арахамия.
Политик добавил, что дальше по обстоятельствам.
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