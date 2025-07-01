Куда податься предпринимателю: программы поддержки бизнеса в Украине

Предприниматели с общественной миссией по всему миру объединяются вокруг решения общих проблем. По оценкам Всемирного экономического форума (WEF), 10 миллионов предприятий с положительным влиянием генерируют более 2 триллионов долларов годового оборота и создают около 200 миллионов рабочих мест. Эти организации направлены на решение острых вызовов – от экономических до экологических угроз.

Предприятия, ориентированные на решение общественных вопросов, часто путают с неприбыльными инициативами, хотя на самом деле это – самостоятельный сектор экономики. Его бизнесы работают по рыночным правилам, демонстрируя, что можно быть одновременно прибыльным и полезным для общества. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Согласно опросу Morgan Stanley, 88% глобальных инвесторов заинтересованы в инвестициях с долгосрочным положительным влиянием, которыми являются инвестиции в компании, решающие общественно важные проблемы. А 59% планируют наращивать такие вложения.

Что это означает для Украины?

Во-первых, развитие предпринимательства с фокусом на решение общественных проблем – важный компонент стратегии экономического восстановления.

Во-вторых, такие инициативы способствуют созданию рабочих мест для внутренне перемещенных лиц, ветеранов, людей с особыми потребностями, а также поддерживают экономическую активность в регионах, подвергшихся разрушениям, и дают молодежи больше оснований оставаться в Украине.

Учитывая как глобальные инвестиционные тренды, так и насущные потребности страны, международные институты активно ищут перспективные бизнес-проекты, сочетающие предпринимательский подход и положительный общественный эффект.

Поддержка групп с ограниченным доступом к ресурсам

Вопрос занятости – главный вызов для тех, кто сменил место жительства из-за войны. По данным исследования Международной организации по миграции, 34% опрошенных отметили доступ к стабильному доходу как приоритет. Среди них 31% считает создание новых рабочих мест самым эффективным способом достичь этого. В то же время 28% опрошенных нуждаются в образовательной подготовке с формированием необходимых профессиональных навыков.

Под такие запросы есть соответствующие программы бизнес-обучения, направленные на развитие предпринимательских способностей и предпринимательства в целом.

Например, Украинский Красный Крест реализует до декабря 2025 года программу REDpreneur.UA в партнерстве с Австрийским Красным Крестом и School of ME. Участниками могут стать трудоспособные граждане Украины, в частности те, кто сменил место жительства из-за войны, ветераны и другие категории, которые пока не имеют собственного бизнеса, но стремятся запустить стартап с общественно важной целью, направленный на восстановление Украины. Программа также открыта для тех, кто желает восстановить или масштабировать свой бизнес.

Участники получат длительную менторскую поддержку и стартовый капитал от 5 до 15 тысяч евро. Зарегистрироваться можно на сайте организации.

Программа StartUp4Good тоже занимается поддержкой новых микро- и малых бизнесов, направленных на решение актуальных общественных вызовов. Она также способствует созданию рабочих мест для ветеранов, людей, которые изменили место жительства из-за войны, и других категорий с ограниченным доступом к стабильной занятости. Ежегодно участники StartUp4Good проходят обучение с экспертной поддержкой, а лучшие стартапы получают стартовый капитал для развития собственного дела. Больше информации – на сайте USVF.

Возможности для бизнесов, что релоцировались из-за войны

По данным Опендатабот, почти 19 тысяч украинских компаний переехали в более безопасные регионы с начала полномасштабного вторжения. Процесс релокации или восстановления от последствий боевых действий требует от бизнеса дополнительных затрат или поиска места для размещения производственных мощностей.

На первый взгляд, риски или сложности переезда могут вызвать у предпринимателей опасения. Однако решительные действия открывают перед такими компаниями возможности перезапустить свой бизнес на новом месте и положительно повлиять на благосостояние общества, в которое они переехали. В ответ на эти вызовы международные институты вводят программы, стимулирующие бизнес к масштабированию и адаптации в новой среде.

Так, международная организация Mercy Corps реализует Программу развития экономической устойчивости Украины. Она действует в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях и направлена на поддержку местных компаний и бизнесов, которые изменили локацию из-за войны и сейчас расширяют, переориентируют или восстанавливают свою деятельность.

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Средний объем доступного финансирования составляет 20 тысяч долларов – эти средства компании могут направить на приобретение основных производственных средств. Участники должны создать или сохранить от трех рабочих мест для людей, которые были вынуждены сменить место жительства, или местного населения, а также быть готовыми к соинвестиции собственных средств на реализацию бизнес-идеи. Подробнее об участии – на сайте программы.

Предпринимательские возможности для молодежи

По данным опроса EU4Youth, 36% украинской молодежи заинтересованы в создании бизнесов с общественно важной миссией, а 34% – в трудоустройстве в таких проектах. Среди мотивационных факторов молодежь отметила: желание совместить прибыльную деятельность с вкладом в позитивные изменения, поддержать украинскую экономику и быть полезными для общества.

Относительно сфер, которые молодые люди считают перспективными для своих будущих проектов:

32% респондентов склоняются к деятельности в сфере услуг для населения (образовательные, восстановительные и т.д.);

29% думали о создании бизнеса, который будет открывать новые возможности для других;

еще 25% планируют заниматься производством товаров с общественной ценностью;

10% – предоставлением услуг общественным организациям.

Social Impact Award – это крупнейший бизнес-инкубатор для молодых предпринимателей в Европе, поддерживающий команды с идеями, способными создать положительные изменения в обществе. Его цель – поддержать молодые команды предпринимателей путем обучения, менторства и вознаграждения для реализации стартап-идей. Больше информации о программе – на сайте SIA.

Инициативы устойчивого развития

Развитие предпринимательских практик, ориентированных на долгосрочную эффективность и ответственное использование ресурсов, остается одним из приоритетных направлений поддержки со стороны международных партнеров в Украине.

К примеру, Программа социального инвестирования от Ukraine-Moldova American Enterprise Fund помогает бизнесу внедрять устойчивые решения благодаря доступному кредитованию и современным управленческим подходам. Компании частного сектора и физические лица-предприниматели могут получить кредиты под 4 – 8% годовых в размере от 10 до 100 тысяч долларов сроком на 2 – 3 года.

Чтобы получить кредит, предприятие должно быть зарегистрировано не менее шести месяцев и быть прибыльным, чтобы иметь возможность обслуживать заем. Подробнее об условиях получения кредита от UMAEF – по ссылке.

Европейская комиссия также предлагает ряд финансовых программ для бизнеса, направленных на модернизацию промышленности и внедрение энергоэффективных решений. Один из таких конкурсов – "Переход на чистую энергию" поощряет компании, которые работают над повышением энергетической эффективности и внедрением новых технологий. В рамках программы бизнесы могут получить финансирование до 2 миллионов евро на устранение рыночных, регуляторных и технологических барьеров, препятствующих энергетической трансформации производственного сектора.

Инициатива также способствует сотрудничеству между бизнесами для совместного внедрения эффективных энергетических решений. Заявки на участие принимаются до 23 сентября 2025 года. Больше информации о проекте – на сайте Еврокомиссии.

Ответственный бизнес является залогом послевоенного восстановления

Предприятия с общественно важной миссией играют ключевую роль в формировании зрелой гражданской среды. Они поощряют инициативность, сознательное отношение к ресурсам и готовность адаптироваться к новым вызовам. Уже сегодня украинцы имеют доступ к содержательной экспертной, технической и инвестиционной поддержке, что способствует созданию новых рабочих мест и укреплению экономической активности на местном уровне.