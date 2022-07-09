Прогремели взрывы во время тревоги в Николаеве

В Николаеве во время тревоги прогремели несколько взрывов. Жителей города просят не выходить из укрытий ни при каких обстоятельствах.

Про це написав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Вибухи пролунали орієнтовно о пів на 6 годину ранку.

Напередодні Були влучання, два вибухи в околиці міста, – Кім про обстріли Миколаєва

Якщо ви побачите влучання ракети чи іншу атаку – не фотографуйте і не знімайте на відео наслідки. Такі матеріали в соцмережах допомагають ворогу корегувати удар. Інформаційне мародерство загрожує життю цивільних, рятувальників і наших захисників. Також не можна поширювати дані про роботу протиповітряної оборони. Будьте обачні, а також бережіть себе та своїх рідних.

Тривогу оголосили на Миколаївщині о 05:09. У цей момент про високу загрозу ударів по регіону також повідомили в Кіровоградській області. Наразі невідомо, що слугувало причиною звуків, які чули жителі Миколаєва.