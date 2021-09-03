Украина не признает террористов "Талибана". В то же время с ними пришлось контактировать, чтобы сделать возможной эвакуацию украинцев.

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По словам посла, без определенных контактов, в частности, официальных и неофициальных, вывезти людей просто не удалось бы.

Не открою вам тайны, что когда должны были вылетать наши 6 эвакуационных рейсов и к самолету нужно было пройти через три кольца охраны "Талибана",

– рассказал Серватюк.

Большую помощь оказала группа афгано-украинской дружбы. Именно ее представители договаривались о транспорте и вели переговоры с талибами.

Украинцев предупредили о теракте

Сервартюк отметил, что накануне теракта 26 августа посольство предупредило украинцев об опасности. Людей призвали не ехать в аэропорт.

Заметьте! По количеству эвакуированных из Афганистана людей Украина заняла 8 место. Пресс-служба ГУР Минобороны поделилась эпическим видео операции, которую выполнили украинские спецназовцы.

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