Україна не визнає терористів "Талібану". Водночас з ними довелося контактувати, щоб зробити можливою евакуацію українців.

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За словами посла, без певних контактів, зокрема, офіційних та неофіційних, вивезти людей просто не вдалося б.

Не відкрию вам таємниці, що коли мали вилітати наші 6 евакуаційних рейсів і до літака потрібно було пройти через три кільця охорони "Талібану",

– розповів Серватюк.

Велику допомогу надала група афгано-української дружби. Саме її представники домовлялися про транспорт та вели переговори з талібами.

Українців попередили про теракт

Сервартюк наголосив, що напередодні теракту 26 серпня посольство попередило українців про небезпеку. Людей закликали не їхати в аеропорт.

Зауважте! За кількістю евакуйованих з Афганістану людей Україна посіла 8 місце. Пресслужба ГУР Міноборони поділилася епічним відео операції, яку виконали українські спецпризначенці.

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