По своему усмотрению: как проходит вакцинация от COVID-19 в оккупированном Луганске

В захваченном россиянами Луганске давно бушует пандемия COVID-19, оставшиеся в городе украинцы не имеют доступа к проверенным вакцинам от коронавируса и вынуждены на собственный страх и риск довериться российскому "шмурдяку".

Украина – не Россия

В ближайшем к Луганску российском городе Новошахтинске поражают сразу две вещи – люди в принципе не носят масок или носят их ровно так как им хочется, и обилие социальной рекламы о необходимости вакцинации.

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Реклама и смешная, и жесткая одновременно. Там и необходимость вакцинации через тему детей, и свешивающая с каталки рука умершего, что мгновенно отрезвляет.

Достаточно прохладное отношение к ношению масок, и реклама о необходимости вакцинации с каждого столба очень сильно отличает Россию от Украины, пусть и находящейся временно в сомнительном статусе "недореспублики". У нас маски носят буквально все, но делают это не столько от сознательности, сколько от неизбежности – так проще, так быстрее, так не вызовет нареканий.

Частная вечеринка

С вакцинацией тоже все иначе. Вакцинация есть, но она какая-то частная, как вечеринка. Если позвонить в больницу, о ней можно узнать.

фото Ольги Черненко

Такой, вот, массовой рекламы о доступности вакцинации нет. И отношение к ней тоже разное. Кто-то не доверяет и боится сомнительного качества российской вакцины, кто-то просто против вакцинации, кто-то сдался под натиском работодателя, например, в институте культуры имени Матусовского, где буквально всех сотрудников заставили вакцинироваться через роспись в отделе кадров.

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Есть и другая категория – просто сознательные граждане, кто предпочитает умереть не от COVID-19. И с этой категорией тоже забавно. Они так упорно уверяют при первичном осмотре, что здоровы, что готовы бить себя пяткой в грудь. Ни хронических болезней, ни перенесеных инфарктов, ни приёма медицинских препаратов – сплошь космонавты. Лишь бы сделали прививку. А медицинскому персоналу так ведь даже проще – если ты уверен, что здоров, неси ответственность за себя сам.

фото Ольги Черненко

Самообслуживание

Да, делают в "недореспублике" сейчас только однофазный "Спутник Лайт". Сертификат покупаешь в аптеке сам, и с ним, со шприцом, бахилами и маской поднимаешься на вакцинацию. Очередь занимает до трех часов.

Сертификат можешь купить хоть цветной, хоть черно-белый. Его, кстати, нигде в принципе не спрашивают. Никаких проблем здесь от его отсутствия нет. Это опять-таки не Россия, где нужно иметь что-то в телефоне и без этого могут куда-то не пустить. Здесь все очень по-семейному.

Продавец обслужит без маски, но попросит её надеть, если рядом будут люди или будет настроение сделать замечание. Работодателю вообще безразлично, вакцинировался ты или нет. И если кому и нужно что-то, то только тебе, потому что многие уже поняли, что болеть COVID-19 дорого и смертельно опасно.

фото Ольги Черненко

Спасение утопающих…

Истории о частных кладбищах и самом выгодном сейчас похоронном бизнесе ходят по кругу. И COVID-19 стал трешевой темой, о которой говорят шёпотом, пересказывая снова и снова, сколько денег ушло на лечение, как все нереально дорого и какой это кошмар попасть сейчас в больницу.

Процветающий бизнес Похоронная мода в оккупированном Луганске

Решение вакцинироваться у многих продиктовано именно страхом болеть и обрекать всю семью на поиск лекарств, денег и времени на подвоз медикаментов, а нужно это буквально каждый день.

Если говорить о вакцинации, то мои знакомые разделились на тех, кто против вакцинации (и кто успешно купил себе сертификаты за пределами "недореспублики"), кто уже сделал прививку и кто считает, что ему это не нужно.

фото Ольги Черненко

Но никакого холивара между этими группами нет. Каждый принял решение сам и сам за себя в ответе.

Общая тенденция – да, большого доверия российской вакцине нет, но и выбора здесь тоже нет.

Поэтому так, страх болеть сильнее страха последствий неудачной вакцинации.

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