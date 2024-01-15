Когда нужно проходить ВВК и у каких врачей обследоваться: объяснение адвоката

В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные сначала должны пройти военно-врачебную комиссию и только после этого могут быть отправлены на фронт, при условии, что их признают пригодными для службы.

Адвокат, руководительница медицинского направления в ОО "Юридическая сотня" Кристина Ковцун в интервью объяснила, когда именно необходимо проходить ВВК. Также она подробно рассказала, какие именно обследования необходимо пройти.

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Когда нужно проходить медосмотр

По словам Ковцун, обычно военнообязанные должны проходить медицинское освидетельствование раз в 5 лет. По заключению комиссии лицо признают пригодным, ограниченно пригодным или непригодным к службе в рядах армии. Однако в условиях всеобщей мобилизации это правило не действует, поскольку есть соответствующий указ президента Украины.

Потому медосмотр необходимо проходить после вручения повестки. Ковцун пояснила, что сначала военнообязанному должны вручить повестку, затем он является в ТЦК и СП, где уточняются учетные данные, а затем – получает направление на прохождение ВВК. После ее прохождения в ТЦК признают военнообязанного пригодным, ограниченно пригодным или непригодным к службе.

Следует учитывать, что отказ от прохождения ВВК – это административное нарушение. По словам адвоката, военнообязанному могут выписать штраф, и впоследствии – мужчину позже снова вызовут в ТЦК и отправят на прохождение медосмотра.

Вместе с тем во время прохождения ВВК военнообязанный должен предоставить свою медкарту и выписку из медицинской документации относительно перенесенных заболеваний.

Какие обследования проходят военные во время ВВК

Первоочередно военнообязанному должны назначить разные анализы. Среди них общий анализ крови, мочи, анализ крови на ВИЧ, гепатит B, гепатит C, определяют группу крови, резус-принадлежность. Также необходимо пройти рентгенологическое обследование.

Военнообязанным старше 40 лет обязательно должны измерить внутриглазное давление и проверить кровь на сахар. Если результаты окажутся неудовлетворительными, могут назначить дополнительные обследования.

Кроме того, военнообязанный должен пройти обследование у следующих врачей:

хирург,

терапевт,

невропатолог,

психиатр,

офтальмолог,

оториноларинголог,

стоматолог,

дерматолог.

Однако следует учитывать, что при необходимости могут назначить осмотр и у других врачей.