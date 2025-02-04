Прохождение ВЛК: как оценить свою пригодность

Ограниченно годным дали время до 5 июня 2025 года для прохождения ВВК, штрафы до 5 февраля не применяются. После этого вводится административная ответственность, а заявку на медосмотр можно подать через Резерв+.

Об этом рассказывает 24 Канал. Обсуждение нового законопроекта о прохождении ВВК состоялось при участии Министерства обороны Украины, командования Медицинских сил, Минздрава, ВСУ и председателя комитета по безопасности Верховной Рады в Офисе Президента.

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Важные изменения в прохождении ВВК

Заместитель председателя Офиса Президента ранее Ирина Верещук отметила, что этот законопроект требует безотлагательного принятия.

Важным моментом является то, что до его принятия, ТЦК не будут применять штрафы для тех, кто не успел пройти ВВК до 5 февраля, и не будут объявлять розыск.

Основные изменения в законопроекте:

Срок прохождения ВВК. Сейчас ограниченно годные должны пройти повторный медицинский осмотр до 4 февраля, по новому проекту срок продлен до 5 июня 2025 года.

Обязанность проходить ВВК. Для ограниченно годных, согласно новому законопроекту, обязанность пройти медицинский осмотр до 5 июня 2025 года становится обязательной. За невыполнение этой обязанности предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн.

Категории, которые не подлежат прохождению ВВК. Законопроект исключает определенные категории, например лица в возрасте до 25 лет, старше 60 лет и люди с инвалидностью без указания группы.

Электронное направление на ВВК. Военнообязанные могут подать заявку через систему Резерв+ для получения электронного направления на ВВК. Это позволит удобнее пройти медосмотр и упростит процедуру.

Что нужно для прохождения ВВК

Важно ознакомиться с приказом МОУ №402, содержащим расписание болезней, состояний и физических недостатков, которые определяют степень годности к военной службе. Для каждого диагноза указано, какая степень годности может быть определена, что поможет оценить собственную пригодность к службе.

Что делать ограниченно годным?

Если вы относитесь к категории ограниченно годных, с новым законопроектом вам необходимо самостоятельно подать заявку для прохождения ВВК, а не ждать приглашения от ТЦК.

Изменения в порядке прохождения ВВК значительно упрощают процесс для граждан, однако важно следить за всеми сроками и не игнорировать свои обязанности. Ответственность за задержки или уклонение от медосмотра может быть серьезной.