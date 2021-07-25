Едва не выпала из окна 2 этажа: прохожие нацгвардейцы в Запорожье спасли маленькую девочку

В Запорожье маленькая девочка едва не выпала из окна второго этажа. К счастью, рядом были нацгвардейцы, которые спасли малышню и забрали ребенка в отделение полиции.

Инцидент произошел 25 июля в одном из многоэтажных домов на улице Довженко.

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Нацгвардейцы увидели, что ребенок играет на подоконнике второго этажа. В один момент малышня начала вылезать из окна и могла упасть со второго этажа. Тогда боец Нацгвардии поднялся с помощью шланга от кондиционера и помог девочке залезть в квартиру.

Внизу нацгвардейца страховали его товарищи. А неравнодушные прохожие держали простыню, чтобы поймать ребенка в случае падения.

Родителей дома не было

Как часто бывает в таких ситуациях, родителей девочки не было дома. Зато в квартире был еще один ребенок. Почему родители оставили детей без ухода, теперь будут разбираться правоохранители. Малышню забрали в отделение полиции.

Нацгвардеец в Запорожье спас ребенка: смотрите видео