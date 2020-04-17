Проиграл ли Коломойский: объяснение Шабунина

Игорь Коломойский может рассчитывать лишь на 36-37 депутатов фракции "Слуга народа" в ключевых для него голосованиях. Это значительно меньше, чем он бы хотел и чем он показывал, что якобы имеет.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Он пояснил, что в парламенте Игорь Коломойский теряет свои позиции. Даже депутаты Авакова, которые не голосовали в первом чтении за "антиколомойский" закон, на этот раз поддержали изменения в регламенте.

Часть депутатов, на которых полагался Коломойский, предали его. Или предал Аваков – пусть вдвоем между собой разбираются. Но победа в парламенте – это еще не конечная победа,

– заявил Виталий Шабунин

"В Верховном суде на днях будет критически важное решение относительно приватизации "Приватбанка". Которое у случае его принятия в пользу Коломойского, как было в первых двух инстанциях, очень серьезно приблизит его к возвращению банка", – добавил Шабунин.



Виталий Шабунин / 24 канал

Председатель Центра противодействия коррупции отметил, что есть два больших поля для Коломойского. Первое – это парламент, где похоже Коломойский проиграет. И второе – поле украинских судей. И там у Коломойского все очень хорошо.

Что известно об "антиколомойском" законопроекте