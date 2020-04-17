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      Проиграл ли Коломойский: объяснение Шабунина

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      Игорь Коломойский может рассчитывать лишь на 36-37 депутатов фракции "Слуга народа" в ключевых для него голосованиях. Это значительно меньше, чем он бы хотел и чем он показывал, что якобы имеет.

      Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

      Интересно Поправки к "антиколомойскому" закону: детали от Разумкова

      Он пояснил, что в парламенте Игорь Коломойский теряет свои позиции. Даже депутаты Авакова, которые не голосовали в первом чтении за "антиколомойский" закон, на этот раз поддержали изменения в регламенте.

      Часть депутатов, на которых полагался Коломойский, предали его. Или предал Аваков – пусть вдвоем между собой разбираются. Но победа в парламенте – это еще не конечная победа,
      – заявил Виталий Шабунин

      "В Верховном суде на днях будет критически важное решение относительно приватизации "Приватбанка". Которое у случае его принятия в пользу Коломойского, как было в первых двух инстанциях, очень серьезно приблизит его к возвращению банка", – добавил Шабунин.


      Виталий Шабунин / 24 канал

      Председатель Центра противодействия коррупции отметил, что есть два больших поля для Коломойского. Первое – это парламент, где похоже Коломойский проиграет. И второе – поле украинских судей. И там у Коломойского все очень хорошо.

      Что известно об "антиколомойском" законопроекте

      • 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Принятия такого закона требуют в МВФ для предоставления Украине финансовой помощи.
      • Законопроект предусматривает, что владельцы и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. То есть обанкротившиеся банки не будут возвращать их прежним и действующим владельцам – как "Приватбанк" – Игорю Коломойскому.
      • При этом, даже если суд признает незаконным решение о выводе банка с рынка, это не может быть основанием для отмены такого решения или возврата банку экс-владельцу.
      • К законопроекту ко второму чтению уже подали более 16 тысяч поправок. Большинство авторов поправок – нардепы от "Слуги народа".
      • До рассмотрения всех поправок законопроект не может рассматриваться во втором чтении, а значит и не может быть одобренным парламентом в целом. 
      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Приватбанк Новости политики Верховная Рада Игорь Коломойский Виталий Шабунин - новости
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