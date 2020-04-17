Чи програв Коломойський: пояснення Шабуніна

Ігор Коломойський може розраховувати лише на 36-37 депутатів фракції "Слуга народу" у ключових для нього голосуваннях. Це значно менше, ніж він би хотів та ніж він показував, що ніби має.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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Він пояснив, що у парламенті Ігор Коломойський втрачає свої позиції. Навіть депутати Авакова, які не голосували в першому читанні за "антиколомойський" закон, цього разу підтримали зміни в регламенті.

Частина депутатів, на яких покладався Коломойський, зрадили його. Або зрадив Аваков – хай вдвох між собою розбираються. Але перемога в парламенті – це ще не кінцева перемога,

– заявив Віталій Шабунін

"У Верховному суді на днях буде критично важливе рішення по приватизації "Приватбанку". Яке в разі його прийняття на користь Коломойського, як було в перших двох інстанціях, дуже серйозно наблизить його до повернення банку", – додав Шабунін.



Віталій Шабунін / 24 канал

Голова Центру протидії корупції зазначив, що є два великі поля для Коломойського. Перше – це парламент, де схоже Коломойський програє. Та друге – поле українських суддів. І там в Коломойського все дуже добре.

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