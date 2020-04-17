Чи програв Коломойський: пояснення Шабуніна
Ігор Коломойський може розраховувати лише на 36-37 депутатів фракції "Слуга народу" у ключових для нього голосуваннях. Це значно менше, ніж він би хотів та ніж він показував, що ніби має.
Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
Цікаво Правки до "антиколомойського" закону: деталі від Разумкова
Він пояснив, що у парламенті Ігор Коломойський втрачає свої позиції. Навіть депутати Авакова, які не голосували в першому читанні за "антиколомойський" закон, цього разу підтримали зміни в регламенті.
Частина депутатів, на яких покладався Коломойський, зрадили його. Або зрадив Аваков – хай вдвох між собою розбираються. Але перемога в парламенті – це ще не кінцева перемога,
– заявив Віталій Шабунін
"У Верховному суді на днях буде критично важливе рішення по приватизації "Приватбанку". Яке в разі його прийняття на користь Коломойського, як було в перших двох інстанціях, дуже серйозно наблизить його до повернення банку", – додав Шабунін.
Віталій Шабунін / 24 канал
Голова Центру протидії корупції зазначив, що є два великі поля для Коломойського. Перше – це парламент, де схоже Коломойський програє. Та друге – поле українських суддів. І там в Коломойського все дуже добре.
Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт
- 30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Схвалення такого закону вимагають в МВФ для надання Україні фінансової допомоги.
- Законопроєкт передбачає, що власники та ексвласники банку, інтереси яких було порушено через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Тобто збанкрутілі банки не повертатимуть їхнім колишнім і чинним власникам – як-от "Приватбанк" – Ігору Коломойському.
- При цьому, навіть якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це не може бути підставою для скасування такого рішення чи повернення банку ексвласнику.
- До законопроєкту до другого читання уже подали понад 16 тисяч правок. Більшість авторів правок – нардепи від "Слуги народу".
- До розгляду усіх правок законопроєкт не може розглядатися у другому читанні, а отже і не може бути схваленим парламентом в цілому.
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