Как происходила эвакуация из прифронтовых украинских городков: фото со спасенными

Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА, заявил, что эвакуация мирного населения из прифронтовых городов продолжается. В частности, за день 19 марта удалось вывезти 213 человек. Среди них – 52 ребенка.

Деталями Кириленко поделился в соцсетях. Он заявил, что, в частности, удалось эвакуировать подопечных Попаснянского психоневрологического интерната в Луганской области.

Обратите внимание За день гумкоридорами удалось вывезти более 6 600 человек

В общем удалось эвакуировать:

из Авдеевки – 73 человека (17 детей);

из Угледара – 71 человека (20 детей);

из Верхнеторецкого – 43 человека (6 детей);

из Очеретиного – 22 человека (7 детей);

из Большой Новоселки – 4 человека (2 ребенка).

Эвакуация из прифронтовых украинских городков / Телеграм Павла Кириленко

Заявление главы Киевской ОВА

Алексей Кулеба, глава Киевской ОВА, заявил, что в Бровары вернулись 45 автобусов с эвакуированными людьми.

Также автомобили, которые присоединялись к колонне. Удалось эвакуировать около 2500 человек,

– говорится в сообщении.

Кулеба заявил, что им оказывают первую медицинскую и гуманитарную помощь.

Эвакуация украинцев / Телеграмм Алексея Кулебы

Эвакуация из Мариуполя на фоне разрушенного города и под обстрелами: смотрите видео