Как происходила эвакуация из прифронтовых украинских городков: фото со спасенными
Источник:телеграм Павла Кириленко
Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА, заявил, что эвакуация мирного населения из прифронтовых городов продолжается. В частности, за день 19 марта удалось вывезти 213 человек. Среди них – 52 ребенка.
Деталями Кириленко поделился в соцсетях. Он заявил, что, в частности, удалось эвакуировать подопечных Попаснянского психоневрологического интерната в Луганской области.
Обратите внимание За день гумкоридорами удалось вывезти более 6 600 человек
В общем удалось эвакуировать:
- из Авдеевки – 73 человека (17 детей);
- из Угледара – 71 человека (20 детей);
- из Верхнеторецкого – 43 человека (6 детей);
- из Очеретиного – 22 человека (7 детей);
- из Большой Новоселки – 4 человека (2 ребенка).
Эвакуация из прифронтовых украинских городков / Телеграм Павла Кириленко
Заявление главы Киевской ОВА
Алексей Кулеба, глава Киевской ОВА, заявил, что в Бровары вернулись 45 автобусов с эвакуированными людьми.
Также автомобили, которые присоединялись к колонне. Удалось эвакуировать около 2500 человек,
– говорится в сообщении.
Кулеба заявил, что им оказывают первую медицинскую и гуманитарную помощь.
Эвакуация украинцев / Телеграмм Алексея Кулебы
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