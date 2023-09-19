Вооруженным Силам удалось освободить Клищиевку Донецкой области 17 сентября. Украинские военные протянули в деоккупированном населенном пункте государственный флаг.
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Как проходило освобождение села
Пограничники из штурмовой бригады "Стальная граница" вступили в подчинение 80 ОДШБ и совместно с другими бойцами ВСУ участвовали в деоккупации Клещиевки. Село было разделено на разные сектора, каждый из которых штурмовала отдельная группа.
Операциям предшествовала подготовительная работа – бригада знакомилась с документами и местностью, доводила до личного состава и младших командиров. Военные поняли, что населенный пункт является приоритетом на этом этапе войны.
Первоочередной задачей было штурмовать занятую посадку. Были сформированы группы. Были проведены тренировочные занятия. Это не было внезапно,
– рассказал командир одной из бригад.
Как проходила операция по освобождению: смотрите видео
ВСУ обработали всю информацию и подготовили план деоккупации населённого пункта. Они подобрали людей и вооружения, после чего сформировали группы для исполнения.
Была задача "минимум", была задача "максимум". Мы во время первого штурма выполнили задачу "максимум" – заняли половину посадки. Штурмовали, зачистили вражеские окопы, норы, уничтожили врага,
– рассказал командир.
После этого на место прибыли группы закрепления, которым передали зачищенные позиции.
Детали освобождения Клещиевки – смотрите в видео
Деокупация Клещиевки
- 17 сентября ВСУ полностью очистили от захватчиков Клещиевку на Донетчине и официально сообщили об освобождении поселка. Там не использовались дополнительные средства – удается двигаться вперед силами обороны.
- Украинцы держат населенный пункт под контролем, однако россияне пытаются вернуть утраченные территории. Враг пытается нанести максимальный ущерб воинам и работает по всем возможным средствам огневого поражения.
- Освобождение Клещиевки положительно влияет на логистику украинских войск на Бахмутском направлении Враг же наоборот значительно пострадал в результате деоккупации. Противник вынужден отходить от первой линии обороны и хаотично строить вторую