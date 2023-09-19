Збройним Силам вдалося звільнити Кліщіївку Донецької області 17 вересня. Українські військові здійняли у деокупованому населеному пункті державний прапор.

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Як проходило звільнення села

Прикордонники зі штурмової бригади "Сталевий кордон" вступили під підпорядкування 80 ОДШБ та спільно з іншими бійцями ЗСУ брали участь у деокупації Кліщіївки. Село було поділене на різні сектори, кожен з яких штурмувала окрема група.

Операції передувала підготовча робота – бригада ознайомлювалася з документами і місцевістю, доводила до особового складу та молодших командирів. Військові зрозуміли, що населений пункт є пріорітетом на цьому етапі ведення війни.

Першочерговим завданням було штурмувати зайняту посадку. Були сформовані групи. Були проведені тренувальні заняття. Це не було раптово,

– розповів командир однієї з бригад.

Як проходила операція зі звільнення: дивіться відео

ЗСУ обробили всю інформацію та підготували план деокупації населеного пункту. Вони підібрали людей та озброєння, після чого сформували групи для виконання.

Була задача "мінімум", була задача "максимум". Ми під час першого ж штурму виконали задачу "максимум" – зайняли половину посадки. Штурмували, зачистили ворожі окопи, нори, знищили ворога,

– розповів командир.

Після цього на місце прибули групи закріплення, яким передали зачищені позиції.

Деталі звільнення Кліщіївки – дивіться у відео

Деокупація Кліщіївки