Про звільнення Кліщіївки Окрема штурмова бригада Нацполіції "Лють" повідомила 17 вересня. Відбивали населений пункт у росіян бійці 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, 5-ої окремої штурмової бригади та Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють".

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Як ЗСУ нищили ворога у Кліщіївці

Заступник командира роти з повітряно-десантної підготовки 6 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону 80-ї бригади, старший лейтенант Микола Стригунов розповів, як звільняли Кліщіївку. За його словами, українські захисники змогли деокупувати село завдяки високому морально-психологічному стану десантників, їх тренованості. також важливу роль відіграла достатня кількість матеріальних засобів: як вогневих, так і спорядження, підтримці артилерії, бойових БпЛА, хорошій та детальній розвідці та злагодженості всіх підрозділів.

Варто наголосити, що бої за Кліщіївку точилися протягом довгого проміжку часу. Стригунов розповів, що він керував боями на командно спостережному пункті роти, яка почала рух у напрямку села 25 червня. За його словами, ускладнювали звільнення розтягнуті логістичні шляхи, була проблема з евакуацією поранених, ротація штурмових груп розтягувалася у часі. Крім того, ворог постійно обстрілював позиції українських військових.

"Дуже сильний масований ворожий артобстріл був при будь-якому нашому переміщенні, дуже багато задіяно російських FPV-дронів, бронетехніки, танків, мінометних та гранатометник розрахунків, розвідувальних та бойових БпЛА, БпЛА-камікадзе та іншої їхньої зброї", – розповів Стригунов.

Втім ЗСУ продовжували нищити ворога й відбивати позиції в Кліщіївці. Як розповіли у 80-й ОДШБр, росіяни не мали злагодженості та розуміння тактики наступу українських бійців, відбити штурми окупанти намагалися великими "хвилями", що лише збільшувало втрати.

Ми давили їх вмінням та наполегливістю від початку і до кінця – остаточного звільнення. Завдяки нашій навченості та люті він отримував постійно по "гризлу". Ми виставили ретранслятори для налагодження надійного зв'язку, максимально використовували антидронові рушниці та засоби РЕБ. У результаті – ми вистояли та вигнали окупантів,

– заявив Стригунов.

У Генштабі ЗСУ також опублікували коментар Стригунова щодо звільнення Кліщіївки, а також оприлюднили фото бійців 80 ОДШБр, які звільняли населений пункт.

Бійці 80-ї ОДШБр, які звільнили Кліщіївку – дивіться у галереї

Кліщіївка має важливе значення для наступу

Росіяни не полишають спроб відбити у ЗСУ позиції в Кліщіївці та Андріївці. Начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш пояснив, що після звільнення цих сіл від російських загарбників лінія зіткнення може чуттєво змінитися.

За словами Євлаша, ворог хоче повернути населені пункти через висоти, логістичні маршрути та фланги Бахмута. Все це в комплексі грає дуже велику роль на ділянці фронту Східного угруповання військ. Крім того, повернення Кліщіївки оголило фланги Бахмута, зокрема південний. Це полегшить просування ЗСУ вглиб позицій противника та дозволить завдавати більш точних ударів по ворогу за допомогою артилерії, дронів та іншої зброї.