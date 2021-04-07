Алексей Данилов заявил, что в случае дальнейшей агрессии России, защитой украинской государственности будут заниматься почти все. Секретарь Совета по нацбезопасности и обороны подчеркнул, что Украина должна учитывать множество факторов, в частности киберагресию со стороны Кремля и факт, что украинское войско меньше российского.

Данилов в интервью изданию прокомментировал возможные действия Украины в случае эскалации со стороны России, а также назвал новые проявления агрессии страны-оккупанта.

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В случае агрессии Российской Федерации защитой украинской государственности будут заниматься почти все. Мы, украинцы, такие – когда происходит беда, встаем все,

– отметил Данилов.

В то же время секретарь СНБО отметил, что мир изменился, а агрессия имеет новую форму – информационную. "Уже никто не скажет, что нет такого вида вооружения, как киберагресия. Или экономический терроризм", – пояснил Данилов.

Он добавил, что есть много других факторов, на которые следует обращать внимание. В частности, что украинское войско меньше, чем российское. Кроме того, в Украине нет "ядерного оружия и еще много чего".

Обострение на Донбассе: последние новости

26 марта возле Шумов пророссийские боевики несколько часов обстреливали украинские позиции. Вследствие враждебных действий 4 бойца погибли, еще 2 – получили ранения.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной. А глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил активную проверку боевой готовности своих вооруженных сил.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что украинские военные будут открывать огонь только в случае угрозы со стороны пророссийских боевиков.



Расположение группировок России возле границ Украины / Инфографика 24 канала