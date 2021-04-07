Когда происходит беда, встаем все, – Данилов об отпоре российской агрессии
Алексей Данилов заявил, что в случае дальнейшей агрессии России, защитой украинской государственности будут заниматься почти все. Секретарь Совета по нацбезопасности и обороны подчеркнул, что Украина должна учитывать множество факторов, в частности киберагресию со стороны Кремля и факт, что украинское войско меньше российского.
Источник:Lb.ua
Данилов в интервью изданию прокомментировал возможные действия Украины в случае эскалации со стороны России, а также назвал новые проявления агрессии страны-оккупанта.
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Каким будет отпор России и какие есть угрозы
В случае агрессии Российской Федерации защитой украинской государственности будут заниматься почти все. Мы, украинцы, такие – когда происходит беда, встаем все,
– отметил Данилов.
В то же время секретарь СНБО отметил, что мир изменился, а агрессия имеет новую форму – информационную. "Уже никто не скажет, что нет такого вида вооружения, как киберагресия. Или экономический терроризм", – пояснил Данилов.
Он добавил, что есть много других факторов, на которые следует обращать внимание. В частности, что украинское войско меньше, чем российское. Кроме того, в Украине нет "ядерного оружия и еще много чего".
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Расположение группировок России возле границ Украины / Инфографика 24 канала
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