Олексій Данілов заявив, що у випадку подальшої агресії Росії захистом української державності займатимуться майже всі. Секретар Ради з нацбезпеки та оборони наголосив, що Україна повинна враховувати безліч чинників, зокрема кіберагресію зі сторони Кремля та факт, що українське військо менше від російського.

Данілов в інтерв'ю виданню прокоментував можливі дії Україні у випадку ескалації зі сторони Росії, а також назвав нові вияви агресії країни-окупанта.

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У разі агресії Російської Федерації захистом української державності будуть займатися майже всі. Ми, українці, такі – коли відбувається лихо, встаємо всі,

– зазначив Данілов.

Водночас секретар РНБО наголосив на тому, що світ змінився, а агресія має нову форму – інформаційну. "Вже ніхто не скаже, що немає такого виду озброєння, як кіберагресія. Чи економічний тероризм", – пояснив Данілов.

Він додав, що є багато інших чинників, на які слід звертати увагу. Зокрема, що українське військо менше, ніж російське. Крім того, в України немає "ядерної зброї та ще багато чого".

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Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною. А глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив активну перевірку бойової готовності своїх збройних сил.

Росія стягує армію до кордону з Україною. А глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив активну перевірку бойової готовності своїх збройних сил. Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що українські військові відкриватимуть вогонь тільки у разі загрози з боку проросійських бойовиків.



Розташування угруповань Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу