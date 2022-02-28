Произошел настоящий излом, война стала Европейской, – Резников отметил помощь Европы

Страны Европы активно помогают Украине в борьбе с российскими оккупантами. Мы получили мощных союзников, которые всячески способствуют победе над врагом.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил масштабы помощи, предоставляемой странами Европы для того, чтобы Украина смогла победить российских оккупантов. Весь мир встал на сторону Украины и активно поддерживает борьбу с коварным врагом.

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Война стала Европейской

По мнению Алексея Резникова, ЕС начал воспринимать сопротивление Украины России как свою войну.

Вчера произошел настоящий излом. Война стала европейской. Ее наконец-то осознали. Уже сейчас пол-Европы собирает, упаковывает, везет нам оружие и средства бронезащиты. Круг государств, которые оказывают реальную помощь, значительно увеличился. Увеличились ее масштабы,

– написал он.

Также министр обороны добавил, что Европа приютит десятки тысяч матерей с детьми без всяких формальностей.

Сейчас на западе у нас нет границы. Но поддержка есть и на Юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой. Украина победит!

– подытожил Резников.

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