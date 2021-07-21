Инцидент произошел 21 июля в 7:00 утра. Детали происшествия устанавливает полиция.
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Разбитые окна
Взрыв произошел на первом этаже. Дом был нежилой. Он потерпел механических повреждений: там выбило окна.
На месте работает полиция, взрывотехники, кинологи, сотрудники ГСЧС и СБУ. Полицейские исследуют территорию. Впоследствии они решат, открывать ли уголовное производство о взрыве.
Проспект Дмитрия Яворницкого расположен в Соборном районе Днепра.
Территорию исследуют правоохранители / Фото Нацполиции Днепропетровщины