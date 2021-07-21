Инцидент произошел 21 июля в 7:00 утра. Детали происшествия устанавливает полиция.

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Разбитые окна

Взрыв произошел на первом этаже. Дом был нежилой. Он потерпел механических повреждений: там выбило окна.

На месте работает полиция, взрывотехники, кинологи, сотрудники ГСЧС и СБУ. Полицейские исследуют территорию. Впоследствии они решат, открывать ли уголовное производство о взрыве.

Проспект Дмитрия Яворницкого расположен в Соборном районе Днепра.



Территорию исследуют правоохранители / Фото Нацполиции Днепропетровщины

Обратите внимание! 16 июля в Донецке был сильный взрыв. Из-за этого вспыхнул масштабный пожар. Предполагают, что это загорелось подземное топливохранилище. Причины инцидента выясняются.