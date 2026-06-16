В Хмельницькой области разбился бомбардировщик Су-24М: оба летчика погибли

В Хмельницкой области 16 июня произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М. Экипаж воздушного судна погиб.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Что сказали в Воздушных силах об авиакатастрофе в Хмельницкой области?

По данным военных, самолет Су-24М принадлежал 7-й бригаде тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Экипаж, в состав которого входили летчик и штурман, выполнял задание в Хмельницкой области.

К сожалению, оба летчика погибли. Выражаем искренние соболезнования семьям майора Загарулька Богдана Григорьевича и старшего лейтенанта Бабенко Богдана Александровича, они защищали нашу страну до последнего вздоха…

– отметили Воздушные силы.

Там также подчеркнули, что на месте падения самолета работают спасатели и правоохранители. По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет.

"Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются", – резюмировали защитники.