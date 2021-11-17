Производил в гараже: в Кривом Роге мужчина продавал фейковые COVID-сертификаты
17 ноября 2021 , 15:32Читати новину українською
Источник:Нацполиция
В Кривом Роге ранее судимый 43-летний мужчина подделывал сертификаты вакцинации. Занимался этим в собственном гараже, а после этого продавал один международный сертификат за 1200 гривен.
Мужчина использовал готовые бланки и поддельные печати одного из медицинских учреждений. Клиентов искал на одной из онлайн-досок объявлений
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Мужчина в течение месяца продавал поддельные сертификаты, после чего его задержали правоохранители. Сейчас обсуждают вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.
Что изъяли полицейские
- Печати с признаками подделки.
- Мобильный телефон и флешку с готовыми бланками.
Подделка COVID-сертификатов: последние новости
- Служба безопасности разоблачила 3 крупные сети, которые изготавливали фейковые COVID-сертификаты. Мошенники успели продать более 10 тысяч документов.
- На Прикарпатье и Харьковщине к подделке сертификатов были причастны турагентства.
- Врач в Одессе вообще организовала целую схему по подделке COVID-сертификатов.