Во вторник, 25 апреля, секретарь СНБО Алексей Данилов констатировал, что захватчики использовали на войне против Украины больше ракет, чем они сейчас могут изготовить. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.

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Оружия осталось мало

По словам чиновника, санкции и другие факторы влияют на то, что сейчас враг прямо-таки не способен накопить огромные объемы вооружения. Поэтому по состоянию на данный момент можно наблюдать, что противник "немного выдохся".

Они понемногу производят (ракеты – 24 канала). Но не с теми темпами, которыми они потеряли их на территории нашей страны. У них их осталось мало,

– констатировал Данилов.

В то же время, он отметил, что этот факт вовсе не означает, что украинцы должны расслабляться и не понимать, что существует реальная опасность со стороны России.

Собственно, у врага есть небольшой, но шанс накопить определенное количество ракет для того, чтобы потом использовать его для ударов по Украине или обороны во время потенциального контрнаступления Вооруженных Сил.

Буданов о запасах ракет России