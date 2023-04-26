У вівторок, 25 квітня, секретар РНБО Олексій Данілов констатував, що загарбники використали на війні проти України більше ракет, аніж вони можуть зараз виготовити. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір національного телемарафону.

Дивіться також Як уникнути зятяжної війни, холодний душ для Макрона: що західні ЗМІ пишуть про Україну

Зброї залишилось обмаль

За словами посадовця, санкції та інші чинники впливають на те, що зараз ворог просто-таки не спроможний накопичити величезні обсяги озброєння. Тому й станом на зараз можна спостерігати, що противник "трішки видохнувся".

Вони потрохи виробляють (ракети – 24 Канал). Але не з тими темпами, якими вони їх втратили на території нашої країни. У них їх лишилось обмаль,

– констатував Данілов.

Водночас він наголосив, що цей факт зовсім не означає, що українці повинні розслаблятися та не розуміти, що існує реальна небезпека з боку Росії.

Власне, ворог має невеликий, але шанс накопичити певну кількість ракет для того, аби потім використовувати його для ударів по Україні або оборони під час потенційного контрнаступу Збройних Сил.

Буданов про запаси ракет Росії