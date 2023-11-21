Производство дронов должно происходить при сотрудничестве военных и гражданских, – "Тихоход"

Украине нужно не просто увеличивать количество дронов. Следует также работать над повышением эффективности беспилотников на поле боя.

А это возможно только при взаимодействии военных и гражданских. Об этом заявил в интервью СМИ руководитель проекта "ОЧИ" Александр Дмитриев (исковой "Тихоход").

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Украине следует работать над повышением эффективности БпЛА

"Нам нужны мощные и взрослые производства, которые воплощают инновации, которые обеспечат потребности выполнения конкретных задач, в первую очередь, учитывая военное мнение с реальной экспертизой военных, инженеров, гражданских специалистов. Это должна быть синергия, а не монополия гражданских или военных. В случае монополии гражданских технологий мы получим провал на фронте из-за неучтения военных реалий. Если же монополия будет у военных ученых, то у нас будут либо консервативные подходы (потому что так привыкли и точка), либо наоборот – не воплощенные фантазии", – заявил Александр "Тихоход".

Он отмечает, что в погоне технологий победит тот, кто сможет быть на шаг, два, три впереди врага и сумеет масштабировать промышленное производство дронов, обеспечить техническую и кадровую составляющие. Поэтому Украине нужно достаточное количество именно качественных дронов.

Мы можем потерять тысячу неэффективных дронов и ничего не получить. А можем десятками эффективных дронов достичь больших результатов. И это далеко не вопрос денег и их расходов. Это вопрос, чтобы количество перерастало в качество,

– отмечает руководитель проекта "ОЧИ".

"Война РЭБов оказывает большое влияние на эволюцию военного комплектования дронов, так как обычные гражданские дроны в условиях перенасыщенной радиоэлектронной борьбы мгновенно превращаются в металлолом. Если целью является мощный эффект, нам нужны не только дроны, дроны, дроны, а постоянное усовершенствование", – добавляет он.

Еще одной задачей является масштабирование производства именно тех дронов, которые нужны военным. Ведь сейчас многие разновидности беспилотников производятся крайне малыми партиями.

Определенные решения и оценку возможности фокусировки на том или ином производстве должно принимать исключительно военное руководство – жестко, конкретно, доказательственно. Потому что военным потом с этим жить и воевать. И именно здесь заключается решение вопроса промышленного масштабирования, а не бесконечных экспериментов с новыми моделями,

– отмечает "Тихоход".

Александр Дмитриев подчеркивает: развязанная Россией война доказала, что старые стандарты НАТО и многие действующие протоколы уже не работают, потому что рассчитаны на другие военные действия. Поэтому сейчас, в сущности, приобретаются новые стандарты войны.

"Новые стандарты – это продукт непрерывного процесса и испытания новых решений. Поэтому всем говорю прямо: прилагайте усилия там, где вы уже приобрели опыт, развивайтесь, интегрируйтесь. И, пожалуйста, не топчем огороды друг друга. Каждый должен заниматься своим и общаться с другими коллегами на общем понятном для всех языке", – резюмирует "Тихоход".