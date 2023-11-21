А це можливо лише за умови взаємодії військових та цивільних. Про це заявив в інтерв'ю ЗМІ керівник проєкту "ОЧІ" Олександр Дмітрієв (позивний "Тихоход").

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Україні варто працювати над підвищенням ефективності БпЛА

"Нам потрібні потужні та дорослі виробництва, які втілюють інновації, що забезпечать потреби виконання конкретних завдань, в першу чергу, враховуючи військову думку з реальною експертизою військових, інженерів, цивільних фахівців. Це має бути синергія, а не монополія цивільних чи військових. Бо в випадку монополії цивільних технологій ми отримаємо провал на фронті через неврахування воєнних реалій. Якщо ж монополія буде у військових науковців, то матимемо або консервативні підходи (бо так звикли й крапка), чи навпаки – не втілені фантазії", – заявив Олександр "Тихоход".

Він зазначає, що в гонитві технологій переможе той, хто зможе бути на крок, два, три попереду ворога і зуміє масштабувати промислове виробництво дронів, забезпечити технічну та кадрову складові. Тому Україні потрібна достатня кількість саме якісних дронів.

Ми можемо втратити тисячу неефективних дронів і нічого не отримати. А можемо десятками ефективних дронів досягти великих результатів. І це далеко не питання грошей і їхніх витрат. Це питання, щоб кількість переростала у якість,

– зазначає керівник проєкту "ОЧІ".

"Війна РЕБів дуже впливає на еволюцію військового комплектування дронів, бо звичайні цивільні дрони в умовах перенасиченої радіоелектронної боротьби миттєво перетворюються на брухт. Якщо метою є потужний ефект, нам потрібні не тільки дрони, дрони, дрони, а постійне удосконалення", – додає він.

Ще одним завданням є масштабування виробництва саме тих дронів, які потрібні військовим. Адже зараз багато різновидів безпілотників виробляються вкрай малими партіями.

Певні рішення та оцінку спроможності з фокусуванням на тому чи іншому виробництві має ухвалювати виключно військове керівництво – жорстко, конкретно, доказово. Бо саме військовим потім з цим жити та воювати. І саме тут полягає розв'язання питання промислового масштабування, а не нескінченних експериментів з новими моделями,

– наголошує "Тихоход".

Олександр Дмітрієв підкреслює: розв'язана Росією війна довела, що старі стандарти НАТО і багато чинних протоколів вже не працюють, бо розраховані на інші військові дії. Тому зараз, по суті, здобуваються нові стандарти війни.

"Нові стандарти – це продукт безперервного процесу та випробування нових рішень. Тому всім кажу прямо: докладайте зусиль там, де ви вже набули досвіду, розвивайтесь, інтегруйтесь. І, будь ласка, не топчімо городи одне одного. Кожен має займатись своїм і спілкуватись з іншими колегами спільною зрозумілою для всіх мовою", – резюмує "Тихоход".