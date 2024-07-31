Украина сможет производить 3 миллиона дронов в год, – Минстратегпром

Полномасштабную войну России против Украины называют "войной дронов". В Министерстве по вопросам стратегических отраслей и промышленности обозначили, сколько Украина может производить БПЛА в год.

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины Анна Гвоздяр сказала, что Украина имеет достаточно мощностей, чтобы производить за год 3 миллиона дронов различных типов. Она отметила, что для этого требуется финансирование.

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Нужны также боеприпасы

По словам Гвоздяр, сейчас государство может покрыть лишь часть этих потребностей, а остальные закрывают зарубежные партнеры. Например, Канада закупит часть дронов украинского производства для украинской армии.

Кроме этого, для миллионов дронов нужны миллионы боеприпасов. По словам чиновницы, сейчас Минстратегпром прорабатывает линейку дронов с боеприпасами, которая необходима украинской армии. Позже будут обсуждать вопрос их унификации.

После начала полномасштабной войны Украина начала изготавливать собственные дроны. В частности, и дальнобойные. Наше государство использует беспилотники для ударов по территории государства-агрессора.