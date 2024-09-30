Приоритет – новейшие технологии: в Минобороны объяснили, как работают с украинскими производителями

Министерство обороны Украины активно сотрудничает с украинскими производителями. Приоритетом является производство новейших технологий и роботизированных систем, которые фактически заменяют украинских военных.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель министра обороны Украины Денис Клименков, отметив, что украинские компании составляют большинство поставщиков. Они производят не только вооружение, но и вещевое обеспечение для ВСУ.

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Как Министерство обороны сотрудничает с украинскими производителями

Заместитель министра обороны Украины рассказал, что важным является развитие собственного производства оружия и всего, чего требует украинская армия. Наша страна перешла на этап технологической войны и работает над увеличением количества наших производителей.

Со своей стороны мы активно кодифицируем изделия, ищем новейшие технологические решения для получения преимущества на поле боя,

– отметил Клименков.

Например, за последний год Министерство обороны Украины инвестировало примерно 4 миллиарда долларов в украинскую экономику, активно привлекая именно наших производителей к процессу обеспечения армии.

Большинство наших поставщиков – украинские компании. Это повышает конкуренцию на рынке и способствует развитию оборонного потенциала Украины,

– отметил заместитель министра обороны Украины.

По словам Клименкова, особое внимание Министерство обороны уделяет украинскому производству БпЛА и инвестирует в производство роботизированных систем. В частности, закупает наземные дроны-камикадзе и машины для разминирования.

Современные роботизированные системы помогают сохранить жизнь военных, заменяя их на передовой,

– добавил заместитель министра обороны Украины.

Кроме того, Министерство внедряет новейшие технологии не только в сфере вооружения, но и в вещевом обеспечении. Сейчас завершается разработка антитепловизионных пончо-накидок, которые будут поглощать инфракрасное излучение, помогая украинским военным оставаться незаметными для вражеских тепловизоров и приборов ночного видения.

Обратите внимание! Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что сейчас каждый второй боеприпас на фронте является украинского производства. Кроме того, наша страна первой в мире ввела технологию "роя дронов", что помогло уничтожить или повредить более 200 целей на территории врага.