Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала объяснил, какие интересы США могут стоять за таким решением и почему дело не только в ограничениях, связанных с безопасностью. По его словам, стремление сохранить контроль над производством Patriot в конечном итоге может обернуться против самих американцев.

Почему США не выдают Украине лицензию?

Ракет-перехватчиков для Patriot сейчас не хватает во всем мире. Спрос значительно превышает производственные возможности, а Украина, несмотря на постоянные российские удары баллистическими ракетами, далеко не первая в очереди на PAC-3. Дополнительная проблема заключается в том, что перехватчики технологически сложнее и дороже, а баллистических ракет производят значительно больше.

Это не единственная причина, я думаю, что есть и другие, в частности соображения безопасности. Но здесь есть очень четкое сугубо деловое объяснение – американцы не хотят терять монополию на производство ракет для Patriot,

– пояснил Фесенко.

Вашингтон уже разрешал другим государствам выпускать американские ракеты, однако такие лицензии не дают производителю полной свободы. США могут определять объемы производства, а отдельные критически важные компоненты все равно приходится получать от американских компаний.

Полной монополии уже нет. Япония имеет лицензию на производство современных PAC-3, но сама лицензия ограничивает масштабы производства. Есть еще и проблема с закупкой отдельных компонентов,

– отметил политолог.

Такая модель позволяет США сохранять контроль над технологией даже после передачи лицензии другой стране. Для Украины разрешение на производство также не означало бы автоматического перехода к массовому выпуску ракет.

Даже Япония производит всего 30 PAC-3

Насколько жесткими могут быть эти ограничения, показывает опыт Японии. Страна уже производит PAC-3 по американской лицензии, но выпускает лишь около 30 ракет в год. Одним из узких мест являются головки самонаведения, которые поставляет Boeing и которых также не хватает.

Япония производит всего 30 ракет PAC-3 в год. Это меньше, чем нам нужно в месяц. Головка наведения – ключевая часть ракеты, без которой она не сможет эффективно работать, а эти головки сейчас в огромном дефиците,

– рассказал Фесенко.

Потребности Украины значительно выше из-за масштабов российских атак. Только за июль Россия применила более 60 баллистических ракет. Президент Владимир Зеленский ранее говорил о необходимости как минимум 30 перехватчиков Patriot ежемесячно.

Американцы сейчас увеличивают производство и хотят нарастить его втрое, но к 2030 году. А сейчас 2026 год. Мы так долго ждать не можем,

– подчеркнул политолог.

Быстро устранить дефицит только за счет американских заводов не удается. Поэтому для Украины все более важным становится расширение производства за пределами США и привлечение европейских мощностей.

Украина может создать конкурента Patriot

Один из возможных путей уже существует в Европе: Германия получила лицензию на производство ракет для Patriot предыдущих модификаций, часть которых закупает и Украина. Обсуждается возможность привлечения украинских предприятий к такому производству, однако и для этого требуется согласие Вашингтона.

Мы видим противоречие между бизнес-интересами и интересами безопасности. И, к большому сожалению, при администрации Трампа бизнес-интересы берут верх. В этом сейчас заключается главная проблема,

– сказал Фесенко.

Если договориться о лицензионном производстве не удастся, Украина и европейские партнеры могут пойти другим путем и создать собственный антибаллистический перехватчик. Фесенко считает такой сценарий практически неизбежным, если США и в дальнейшем будут ограничивать доступ к своим технологиям.

Не дадут нам лицензию на производство противоракетных ракет – будем производить их сами или вместе с европейскими партнерами. И в конечном итоге американцы проиграют, потому что на рынке появится более дешевый конкурент,

– пояснил он.

Стремление американских производителей сейчас защитить свою долю рынка может привести к обратному результату. Вместо сохранения монополии США рискуют ускорить появление отдельной украинско-европейской системы, которая будет конкурировать с их продукцией.

Фесенко оценил ситуацию с Patriot для Украины: смотрите видео