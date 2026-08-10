Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу пояснив, які інтереси США можуть стояти за таким рішенням і чому справа не лише у безпекових обмеженнях. За його словами, прагнення зберегти контроль над виробництвом Patriot зрештою може зіграти проти самих американців.

Чому США не дають Україні ліцензію?

Ракет-перехоплювачів для Patriot зараз бракує в усьому світі. Попит значно перевищує виробничі можливості, а Україна, попри постійні російські удари балістикою, далеко не перша в черзі на PAC-3. Додаткова проблема в тому, що перехоплювачі технологічно складніші й дорожчі, тоді як балістичних ракет виробляють значно більше.

Це не єдина причина, я думаю, що є й інші, зокрема безпекові побоювання. Але тут є дуже чітке суто бізнесове пояснення – американці не хочуть втрачати монополію на виробництво ракет для Patriot,

– пояснив Фесенко.

Вашингтон уже дозволяв іншим державам випускати американські ракети, однак такі ліцензії не дають виробнику повної свободи. США можуть визначати обсяги виробництва, а окремі критично важливі компоненти все одно доводиться отримувати від американських компаній.

Повної монополії вже немає. Японія має ліцензію на виробництво сучасних PAC-3, але сама ліцензія обмежує масштаби виробництва. Є ще й проблема із закупівлею окремих складових,

– зазначив політолог.

Така модель дозволяє США зберігати контроль над технологією навіть після передачі ліцензії іншій країні. Для України можливий дозвіл на виробництво також не означав би автоматичного переходу до масового випуску ракет.

Навіть Японія виробляє лише 30 PAC-3

Наскільки жорсткими можуть бути ці обмеження, показує досвід Японії. Країна вже виробляє PAC-3 за американською ліцензією, але випускає лише близько 30 ракет на рік. Одним із вузьких місць є головки наведення, які постачає Boeing і яких також не вистачає.

Японія виробляє лише 30 ракет PAC-3 на рік. Це менше, ніж нам потрібно на місяць. Головка наведення – ключова частина ракети, без якої вона не зможе ефективно працювати, а ці головки зараз у величезному дефіциті,

– розповів Фесенко.

Українські потреби значно більші через масштаби російських атак. Лише за липень Росія застосувала понад 60 балістичних ракет. Президент Володимир Зеленський раніше говорив про потребу щонайменше у 30 перехоплювачах Patriot щомісяця.

Американці зараз збільшують виробництво і хочуть наростити його втричі, але до 2030 року. А зараз 2026 рік. Ми так довго чекати не можемо,

– наголосив політолог.

Швидко закрити дефіцит лише за рахунок американських заводів не вдається. Через це для України дедалі важливішим стає розширення виробництва за межами США та залучення європейських потужностей.

Україна може створити конкурента Patriot

Один із можливих шляхів уже існує в Європі, Німеччина отримала ліцензію на виробництво ракет для Patriot попередніх модифікацій, частину яких закуповує й Україна. Обговорюється можливість долучити українські підприємства до такого виробництва, однак і для цього потрібна згода Вашингтона.

Ми бачимо протиріччя бізнесових і безпекових інтересів. І, на превеликий жаль, при адміністрації Трампа бізнесові інтереси беруть гору. У цьому зараз головна проблема,

– сказав Фесенко.

Якщо домовитися про ліцензійне виробництво не вдасться, Україна та європейські партнери можуть піти іншим шляхом і створити власний антибалістичний перехоплювач. Фесенко вважає такий сценарій практично неминучим, якщо США й надалі обмежуватимуть доступ до своїх технологій.

Не дадуть нам ліцензію на виробництво антибалістичних ракет – будемо виробляти їх самі або разом із європейськими партнерами. І врешті-решт американці програють, тому що на ринку з'явиться дешевший конкурент,

– пояснив він.

Прагнення американських виробників зараз захистити свою частку ринку може мати протилежний результат. Замість збереження монополії США ризикують пришвидшити появу окремої українсько-європейської системи, яка конкуруватиме з їхньою продукцією.

Фесенко оцінив ситуацію з Patriot для України: дивіться відео