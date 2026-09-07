В США всерьез обсуждают возможность производства систем Patriot в Украине, – республиканец

Украина и США активизировали переговоры о развертывании производства важных оборонных систем на территории Украины. Кроме того, американская сторона заинтересована во взаимном обмене уникальными украинскими технологиями.

Член Республиканской партии Борис Пинкус сообщил 24 Каналу, что вопрос о лицензии на производство ракет для систем Patriot уже обсуждается украинской и американской делегациями. По его словам, в настоящее время ведутся серьезные обсуждения деталей, касающихся производства этого оружия.

На какой стадии находятся переговоры?

Пинкус отметил, что на начальном этапе речь идет о выпуске отдельных компонентов для ракет Patriot. Это позволит разгрузить оборонные предприятия в США и ускорить общие темпы поставок вооружения.

В США всерьез обсуждают возможность производства систем Patriot в Украине. Лицензия на производство ракет Patriot находится в стадии оформления. Продолжается обсуждение технической документации. Даже ведутся серьезные переговоры о выборе места в Украине, где они будут производиться. Уже согласовано, какие именно комплектующие будут изготавливаться,

– подчеркнул республиканец.

Он подчеркнул, что сотрудничество между государствами основано на взаимной выгоде. Соединенные Штаты испытывают большую потребность в украинских антидроновых технологиях и операционной системе Delta, которая превосходит аналоги.

Украина поставляет США антидроновые системы, в которых они очень нуждаются. Система Delta сегодня является мировым лидером в области мониторинга и атак на воздушные объекты – от беспилотников до баллистических ракет,

– отметил политик.

Как в Вашингтоне лоббируют помощь Украине?

Борис Пинкус добавил, что, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, американские конгрессмены продолжают активно отстаивать интересы Украины. По его словам, подавляющее большинство граждан США выступают за дальнейшую поддержку Киева.

"Каждый из конгрессменов заявляет, что будет лоббировать и требовать помощи для Украины. Подавляющее большинство американцев выступают за поддержку, и это вселяет оптимизм", – подытожил республиканец.

Республиканец рассказал, на какой стадии находится обсуждение лицензии на производство ракет в Patriot: смотрите видео

Ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что переговоры о предоставлении лицензий продолжаются, хотя строительство соответствующих заводов потребует длительного времени. Для удовлетворения текущих потребностей Украина также рассматривает возможность закупки противоракет PAC-3 MSE напрямую у производителя.