Член Республіканської партії Борис Пінкус розповів 24 Каналу, що ліцензія на виробництво ракет до систем Patriot вже перебуває у роботі між українською та американською делегаціями. За його словами, наразі тривають серйозні обговорення деталей щодо виготовлення цієї зброї.

На якій стадії перебувають переговори?

Пінкус зазначив, що на початковому етапі йдеться про випуск окремих компонентів для ракет Patriot. Це дозволить розвантажити оборонні підприємства в США та прискорити загальні темпи постачання озброєння.

В США серйозно обговорюють місце виробництва Patriot в Україні. Ліцензія на виробництво ракет Patriot у роботі. Триває обговорення технічної документації. В США серйозно обговорюють місце виробництва Patriot в Україні. Вже домовлено, які саме комплектуючі виготовлятимуться,

– наголосив республіканець.

Він підкреслив, що співпраця між державами базується на взаємній вигоді. Сполучені Штати відчувають велику потребу в українських антидронових технологіях та операційній системі Delta, яка перевершує аналоги.

Україна дає США антидронові системи, яких вони дуже потребують. Система Delta є сьогодні Олімпом на світовому рівні з моніторингу та атак на повітряні об'єкти – від безпілотників до балістичних ракет,

– зауважив політик.

Як у Вашингтоні лобіюють допомогу Україні?

Борис Пінкус додав, що попри загострення ситуації на Близькому Сході, американські конгресмени продовжують активно відстоювати інтереси України. За його словами, переважна більшість громадян США виступають за подальшу підтримку Києва.

"Кожен із конгресменів каже, що буде лобіювати та вимагати допомоги для України. Переважна більшість американців виступають за підтримку, і це вселяє оптимізм", – підсумував республіканець.

Республіканець розповів, на якій стадії перебуває обговорення ліцензії на виробництво ракет до Patriot: дивіться відео

Раніше держсекретар США Марко Рубіо зазначав, що перемовини щодо надання ліцензій тривають, хоча будівництво відповідних заводів вимагатиме тривалого часу. Для закриття поточних потреб Україна також розглядає можливість закупівлі протибалістичних ракет PAC-3 MSE безпосередньо у виробника.