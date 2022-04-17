Производство российских ЗРК на паузе, а работников заводов отправляют в отпуск или на войну

Производственные мощности "Ульяновского механического завода" фактически остановлены, а работники отправляются в неоплачиваемый отпуск или их заставляют подписывать контракт и идти на войну в Украине.

Такую информацию сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в фейсбуке.

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Ульяновский механический завод – это производитель радиолокационных систем и средств противовоздушной обороны ближней и средней дальности для сухопутных войск ВС России (ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", ЗГРК "Тунгуска").

По предварительным данным, причиной остановки производства продукции военного назначения является прекращение сотрудничества с Германией в результате полномасштабного вторжения России в Украину. Германия являлась основным поставщиком российского ВПК. Санкции против РФ не разрешают поставлять российским предприятиям необходимые технологии.

ГУР МО Украины сообщило, что завод не в состоянии продолжать производство собственными силами, поскольку в ходе технологического процесса не используется "практически ничего российского".

В частности, руководство завода ищет возможности обойти санкции и наладить поставки через третьи страны (например, Казахстан). Однако использование таких схем приводит к значительному удорожанию комплектующих из-за необходимости платить за услуги странам-посредникам. По словам разведки, такое увеличение выплат не предусмотрено бюджетом, и изменить его нет возможности.

Что касается работников завода, то им предоставляют выбор: либо уходить в неоплачиваемый отпуск, либо подписывать контракт с ВС России для участия в войне в Украине. Отмечается, что рекомендуют должность "оператора-наводчика" ЗРК "Бук", оплата за которую – 50 000 рублей в месяц.

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