Таку інформацію повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України у фейсбуці.

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Зазначається, що Ульяновський механічний завод – це виробник радіолокаційних систем та засобів протиповітряної оборони ближньої і середньої дальності для сухопутних військ ЗС Росії (ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", ЗГРК "Тунгуска").

За попередніми даними, причиною зупинки виробництва продукції військового призначення є припинення співпраці з Німеччиною внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Німеччина була основним постачальником російського ВПК. Санкції проти РФ не дозволяють постачати російським підприємствам необхідних технологій.

ГУР МО України повідомило, що завод не в змозі продовжувати виробництво власними силами, оскільки у ході технологічного процесу не використовується "практично нічого російського".

Зокрема, керівництво заводу шукає можливості обійти санкції та налагодити постачання через треті країни (наприклад, Казахстан). Проте використання таких схем призводить до значного подорожчання комплектуючих через необхідність платити за послуги країнам-посередникам. За словами розвідки, таке збільшення виплат не передбачено бюджетом і змінити його немає можливості.

Щодо працівників заводу, то їм надають вибір або йти у неоплачувану відпустку, або підписувати контракт зі ЗС Росії для участі у війні в Україні. Зазначається, що рекомендують посада "оператора-навідника" ЗРК "Бук", оплата за яку – 50 000 рублів на місяць.

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