"Это проблема": как Россия может увеличить производство "Шахедов"

Россия работает над увеличением производства "Шахедов", что создает проблемы для Украины. Но Силы обороны нашли вариант, как помешать тут оккупантам.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный. Ранее в ГУР сообщали, что Россия сейчас производит более 5000 дальнобойных дронов в месяц. Половина из них является "Шахедами", другая – имитаторы. И это проблема.

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Как Украине защититься от "Шахедов"

Как отметил Нарожный, Россия делает все возможное, чтобы увеличить производство "Шахедов". Страна-агрессор находится под санкциями, но пытается их обходить. В том числе и с помощью Китая.

Оккупанты ориентируются и на собственное производство. Но там есть проблемы. Недавно Силы обороны ударили по заводу, который производит электронику для российской армии. Он расположен в Чебоксарах.

Этот завод производит CRPA-антенны "Комета". Тамошняя продукция является критически важной для производства "Шахедов" и ракет.

У "Шахедов" двойная навигационная система. Первая – инерционная. На нее никак не повлияешь средствами РЭБ, но она не очень точная. На сотни километров дальности получится значительная погрешность. Поэтому туда ставят GPS-приемник, который защищен от РЭБа. Как раз мы ударили по этому заводу,

– сказал Нарожный.

Если удастся уничтожить этот завод, то оккупанты все равно смогут изготавливать "Шахеды". Но они будут существенно неточными. Поэтому Украине важно бить по производствам, которые критически важны для "Шахедов"

Это могут быть производства навигационных систем, электроники. Или же производство двигателей или места, где собирают "Шахеды". То есть каждый из этапов производства нужно уничтожать,

– отметил Нарожный.

Россия же пытается обезопасить такие заводы. Уже была информация от руководителя ГУР Кирилла Буданова о договоренности России относительно создания производства "Шахедов" в Северной Корее. К сожалению, пока что Украине будет сложно туда достать из-за огромного расстояния. Но, вероятно, через некоторое время Силы обороны смогут бить даже по Северной Корее.