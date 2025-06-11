Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний. Раніше у ГУР повідомляли, що Росія зараз виробляє понад 5000 далекобійних дронів в місяць. Половина з них є "Шахедами", інша – імітатори. І це проблема.

До теми Росія використовує шрапнель у бойовій частині "Шахедів" для масового ураження, – Повітряні сили

Як Україні захиститися від "Шахедів"

Як наголосив Нарожний, Росія робить усе можливо, аби збільшити виробництво "Шахедів". Країна-агресорка перебуває під санкціями, але намагається їх обходити. Зокрема й за допомогою Китаю.

Окупанти орієнтуються і на власне виробництво. Але там є проблеми. Нещодавно Сили оборони вдарили по заводу, який виробляє електроніку для російської армії. Він розташований у Чебоксарах.

Цей завод виробляє CRPA-антени "Комета". Тамтешня продукція є критично важливою для виробництва "Шахедів" та ракет.

У "Шахедів" подвійна навігаційна система. Перша – інерційна. На неї ніяк не вплинеш засобами РЕБ, але вона не дуже точна. На сотні кілометрів дальності вийде значна похибка. Тому туди ставлять GPS-приймач, який захищений від РЕБу. Якраз ми вдарили по цьому заводу,

– сказав Нарожний.

Якщо вдасться знищити цей завод, то окупанти все одно зможуть виготовляти "Шахеди". Але вони будуть суттєво неточними. Тому Україні важливо бити по виробництвах, які критично важливі для "Шахедів"

Це можуть бути виробництва навігаційних систем, електроніки. Або ж виробництво двигунів чи місця, де збирають "Шахеди". Тобто кожен з етапів виробництва потрібно знищувати,

– зазначив Нарожний.

Росія ж намагається убезпечити такі заводи. Вже була інформація від керівника ГУР Кирила Буданова про домовленість Росії щодо створення виробництва "Шахедів" у Північній Кореї. На жаль, поки що Україні буде складно туди дістати через величезну відстань. Але, ймовірно, через певний час Сили оборони зможуть бити навіть по Північній Кореї.