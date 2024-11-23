Литва профинансирует производство дальнобойных дронов, в том числе и "Паляницу", – Минобороны

Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов. Следовательно, 23 ноября стороны подписали соответствующий Меморандум в Вильнюсе.

Подписи под документом поставили глава Минобороны Украины и министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Рустема Умерова.

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Литва профинансирует производство дальнобойных дронов

Умеров указал, что Меморандум о взаимопонимании по созданию механизма поддержки сил безопасности и обороны Украины через взносы в украинскую оборонную промышленность открывает новые возможности для литовских инвестиций в наш ОПК и способствует расширению стратегического партнерства между нашими странами.

Это долгосрочное соглашение, в рамках которого уже согласован первый транш в размере 10 миллионов евро. Литва направляет эти средства на производство украинского дальнобойного оружия, в частности проекта "Паляница",

– говорится в сообщении.

Глава оборонного ведомства Украины отметил, что литовская сторона уже работает над финализацией бюрократических процедур, первый транш в поддержку украинских DeepStrike будет перечислен в ближайшее время.

Умеров выразил благодарность Литовской Республике за неизменную помощь, которую Украина получает в это сложное время, и лично Кащюнасу за его лидерство на посту министра обороны.

Известно, что кроме подписания меморандума, стороны обсудили ключевые приоритеты на 2025 год: подготовку и оснащение украинских бригад, обеспечение боеприпасам, средствами ПВО и развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности.