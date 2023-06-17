Об этом 24 Каналу рассказал капитан армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар. Он добавил, что у Украины есть возможность привлечь для этого средства.
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Инструмент пополнения государственной казны
Тамар вспомнил слова Наполеона о том, что война должна финансировать себя.
Если удастся применить мощные антикоррупционные меры, то выяснится, что в Украине есть намного больше средств, чем есть сегодня,
– предположил он.
Если же проводить параллели с Израилем, то он продает большое количество вооружения за границу.
"Израильская оборонка – это не только источник вооружения армии страны, но и мощный инструмент пополнения государственной казны", – подчеркнул капитан армии обороны Израиля в отставке.
Григорий Тамар рассказал, где брать средства на армию и вооружение: смотрите видео
Что делает рекламу оружия
Также есть много примеров, когда предприятия не мононациональны, а совместные с другими странами. К примеру, украинские и израильские инженеры сотрудничают в вопросах бронирования тяжелых танков.
В Украине очень квалифицированные специалисты, а также недорогая рабочая сила, относительно дешевая инфраструктура, а также земля под строительство заводов. В то же время западные партнеры могут предоставить финансирование, и так появятся совместные предприятия,
– подчеркнул Григорий Тамар.
Рекламу оружия на самом деле делает тот факт, что оно встает на вооружении армии, которая заслужила себе хорошую репутацию на поле боя.
"Автомат Uzi в свое время покупал весь мир не потому, что он был лучшим. А потому, что он был на вооружении в израильской армии, которая имела очень большой авторитет после войн 1956 и 1967 годов", - подчеркнул он.
"Укроборонпром" работает
- Государственный концерн "Укроборонпром" является стратегическим производителем вооружения и военной техники в Украине. В частности, на базе зарубежных мощностей в "Укроборонпром" налажен выпуск снарядов. В марте на фронт была отправлена партия 122-миллиметровых. Их используют артиллеристы для гаубиц Д-30 (максимальная дальность поражения – 15 400 метров) и САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальная дальность поражения – 15 200 метров).
- Также на "Укроборонпроме" продолжается производство новых боеприпасов к беспилотным авиационным комплексам. Это ОБП-23.1 весом 1 килограмм, что поражает цели в радиусе 11 метров и ОБП-23.05 весом 500 грамм, а его зона поражения – в радиусе 4,5 метра.
- Немецкий оборонный подрядчик Rheinmetall основал совместное предприятие с концерном "Укроборонпром". Оно будет производить техническое обслуживание и ремонт бронетехники в Украине. Кроме того, в планах строительство танков.