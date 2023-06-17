Об этом 24 Каналу рассказал капитан армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар. Он добавил, что у Украины есть возможность привлечь для этого средства.

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Инструмент пополнения государственной казны

Тамар вспомнил слова Наполеона о том, что война должна финансировать себя.

Если удастся применить мощные антикоррупционные меры, то выяснится, что в Украине есть намного больше средств, чем есть сегодня,

– предположил он.

Если же проводить параллели с Израилем, то он продает большое количество вооружения за границу.

"Израильская оборонка – это не только источник вооружения армии страны, но и мощный инструмент пополнения государственной казны", – подчеркнул капитан армии обороны Израиля в отставке.

Григорий Тамар рассказал, где брать средства на армию и вооружение: смотрите видео

Что делает рекламу оружия

Также есть много примеров, когда предприятия не мононациональны, а совместные с другими странами. К примеру, украинские и израильские инженеры сотрудничают в вопросах бронирования тяжелых танков.

В Украине очень квалифицированные специалисты, а также недорогая рабочая сила, относительно дешевая инфраструктура, а также земля под строительство заводов. В то же время западные партнеры могут предоставить финансирование, и так появятся совместные предприятия,

– подчеркнул Григорий Тамар.

Рекламу оружия на самом деле делает тот факт, что оно встает на вооружении армии, которая заслужила себе хорошую репутацию на поле боя.

"Автомат Uzi в свое время покупал весь мир не потому, что он был лучшим. А потому, что он был на вооружении в израильской армии, которая имела очень большой авторитет после войн 1956 и 1967 годов", - подчеркнул он.

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