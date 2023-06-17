Про це 24 Каналу розповів капітан армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар. Він додав, що Україна має можливості залучити для цього кошти.

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Інструмент поповнення державної скарбниці

Тамар згадав слова Наполеона про те, що війна повинна фінансувати саму себе.

Якщо вдасться застосувати потужні антикорупційні заходи, то з'ясується, що в Україні набагато більше коштів, ніж є сьогодні,

– припустив він.

Якщо ж проводити паралелі з Ізраїлем, то якби він не продавав велику кількість озброєння за кордон.

"Ізраїльська оборонка – це не тільки джерело озброєння армії країни, але й потужний інструмент поповнення державної скарбниці", – підкреслив капітан армії оборони Ізраїлю у відставці.

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Що робить рекламу зброї

Також є багато прикладів, коли підприємства не є однонаціональними, а спільні з іншими країнами. Наприклад, українські та ізраїльські інженери співпрацюють у питаннях бронювання важких танків.

В Україні є дуже кваліфіковані спеціалісти, а також недорога робоча сила, відносно дешева інфраструктура, а також земля під будівництво заводів. Водночас західні партнери можуть надати фінансування і так з'являться спільні підприємства,

– наголосив Григорій Тамар.

Рекламу зброї насправді робить той факт, що воно встає на озброєнні армії, яка заслужила собі гарну репутацію на полі бою.

"Автомат Uzi свого часу купував увесь світ не тому, що він був найкращим. А тому, що він був на озброєнні в ізраїльській армії, яка мала дуже великий авторитет після війн 1956 та 1967 років", – підкреслив він.

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