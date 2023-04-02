На фото в ряд "выстроились" 6 новеньких снарядов разного размера. В компании добавляют, что эти боеприпасы оказывают осколочное действие.
Смотрите также "Укроборонпром" станет акционерным обществом: решение Кабмина
Основные характеристики снарядов
Авиационные боеприпасы для украинских беспилотных авиационных комплексов:
- ОБП-23.1 весит 1 килограмм и гарантированно поражает цели в радиусе 11 метров;
- ОБП-23.05 весит 500 грамм, а гарантированная зона поражения имеет радиус 4,5 метра.
Украинские боеприпасы к БПЛА / Фото завод "Маяк"
Производство снарядов в Украине: что известно
- Не так давно концерн "Укроборонпром" запустил процесс производства 152-миллиметровых снарядов, оно будет происходить на территории Украины.
- Позже предприятие начало производить 125-миллиметровые снаряды для танковой пушки. Однако их производство было налажено за рубежом в партнерстве со страной НАТО.
- Как отметил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, возобновление производства снарядов для советской артиллерии – это архиважный шаг. Все потому, что у ВСУ есть достаточное количество советской артиллерии, поэтому наличие боеприпасов к ней позволит постоянно держать врага в напряжении.