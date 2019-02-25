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      Производство СБУ относительно влияния России на выборы может развалиться, – эксперт

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      Кремль организовал пирамиду из подкупа избирателей?
      Кремль организовал пирамиду из подкупа избирателей? / Фото из открытых источников

      В масштабной коррупционной схеме влияния России на выборы в Украине, которую обнаружила СБУ, не хватает конкретных доказательств. Это может быть борьбой силовых ведомств.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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      СБУ должна была показать задокументированные факты передачи денег. От кого и кому. Каким образом передавались? Где именно? Деньги передавались напрямую или это была банковская транзакция из РФ? СБУ должна иметь доказательства, что за этим стоит Кремль, который хочет повлиять на ход выборов в Украине в пользу конкретного кандидата,
      – замечает Андрей Вигиринский.

      В то же время, говорит эксперт, СБУ заявила, что провела 30 обысков, обнаружила деньги и агитационные сети. Но агитационные сети сегодня имеют все кандидаты в президенты. Нарушение избирательного законодательства – подследственность МВД. Но СБУ не привлекла МВД. Примечательно, что совсем недавно министр внутренних дел Аваков заявил о задержании двух агитаторов на Сумщине, которые работали на Порошенко. После чего прокуратура открыла уголовное производство против полицейских за превышение служебных полномочий.

      СБУ заявила о российском следе в пользу одного из кандидатов. А домыслы оставила людям. В результате это приведет к тому, что уголовное производство СБУ по российскому следу рассыплется. Разве что СБУ и ГБР докажут причастность этого народного депутата. Что может угрожать национальной безопасности. Похоже, что СБУ и ГПУ работают на пользу одного кандидата в президенты, а МВД – на другого,
      – считает Вигиринский.

      Как должна была работать российская "избирательная пирамида"?Попытка подкупа предусматривала формирование в избирательных округах так называемой "пирамиды": руководитель избирательного участка – "десятки" – "двадцатки", которые должны были обеспечить необходимое количество голосов в пользу конкретного кандидата. Для реализации этой схемы использовалась наличность, полученная незаконным путем. Деньги на подготовку проекта и его создание предоставлялись еще до официального старта президентской избирательной кампании. Для формирования "избирательной пирамиды поступали новые транши наличности в иностранной валюте.

      Руководил этой коррупционной схемой один из действующих народных депутатов Украины. СМИ сообщают, что возглавлять розоблаченную работниками СБУ схему подкупа избирателей мог нардеп от ВО "Батькивщина" Валерий Дубиль. Однако 24 канал не может подтвердить, насколько эта информация является правдивой.

      СБУ совместно с Генеральной прокуратурой и ГБР проводит десятки обысков у участников группировки.

      Переговоры о попытках вмешательства в президентские выборы: смотрите видео

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия СБУ Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Министерство внутренних дел
      Источник: 24 канал
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