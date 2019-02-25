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      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Провадження СБУ щодо впливу Росії на вибори може розвалитися, – експерт

      2732 Читать новость на русском
      Кремль організував піраміду з підкупу виборців?
      Кремль організував піраміду з підкупу виборців? / Фото з відкритих джерел

      У масштабній корупційній схемі впливу Росії на вибори в Україні, яку виявила СБУ, не вистачає конкретних доказів. Це може бути боротьбою силових відомств.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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      СБУ повинна була показати задокументовані факти передачі грошей. Від кого – і кому. Яким чином передавалися? Де саме? Гроші передавалися безпосередньо чи це була банківська транзакція з РФ? СБУ повинна мати докази, що за цим стоїть саме Кремль, який хоче вплинути на хід виборів в Україні на користь конкретного кандидата,
      – зауважує Андрій Вігірінський.

      Натомість, говорить експерт, СБУ заявила, що провела 30 обшуків, виявила гроші і агітаційні мережі. Але агітаційні мережі сьогодні мають усі кандидати в президенти. Порушення виборчого законодавства – підслідність МВС. Але СБУ не залучила МВС. Примітно, що зовсім нещодавно міністр внутрішніх справ Аваков заявив про затримку двох агітаторів на Сумщині, які працювали на Порошенка. Після чого прокуратура відкрила кримінальне провадження проти поліцейських за перевищення службових повноважень.

      СБУ заявила про російський слід на користь одного з кандидатів. А домисли залишила людям. В результаті це призведе до того, що кримінальне провадження СБУ по російському сліду розсиплеться. Хіба що СБУ і ДБР доведуть причетність цього народного депутата. Що може загрожувати національній безпеці. Схоже, що СБУ і ГПУ працюють на користь одного кандидата в президенти, а МВС – на іншого,
      – вважає Вігірінський.

      Як мала працювати російська "виборча піраміда"?Спроба підкупу передбачала формування у виборчих округах так званої "піраміди": керівник виборчої дільниці – "десятки" – "двадцятки", які мали забезпечити необхідну кількість голосів на користь конкретного кандидата. Для реалізації цієї схеми використовувалася готівка, отримана незаконним шляхом. Гроші на підготовку проекту та його створення надавалися ще до офіційного старту президентської виборчої кампанії. Для формування "виборчої піраміди надходили нові транші готівки в іноземній валюті.

      Керував цією корупційною схемою один із чинних народних депутатів України. ЗМІ повідомляють, що очолювати викриту працівниками СБУ схему підкупу виборців міг нардеп від ВО "Батьківщина" Валерій Дубіль. Проте 24 канал не може підтвердити, наскільки ця інформація є правдивою.

      СБУ спільно з Генеральною прокуратурою та ДБР проводить десятки обшуків в учасників угруповання.

      Переговори щодо спроб втручання у президентські вибори: дивіться відео

       

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      Я готова відмовитися від виступів у Росії заради участі у Євробаченні, – MARUV
      сьогодні
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Президентські вибори 2019 СБУ Міністерство внутрішніх справ Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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