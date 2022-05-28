Проявление слабости врага, – Зеленский об ограничении оккупантами выезда украинцев из Херсона

Россияне заблокировали выезд из Херсона на подконтрольную Украине территорию. Враг решил терроризировать мирных людей и создавать тяжелые гуманитарные условия в оккупированном регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский уже традиционно обратился к украинскому народу, борющемуся с российскими оккупантами. Между прочим, он прокомментировал и решение российских оккупантов о блокировании выездов из Херсонской области, которую они мечтают удержать под своим контролем.

Читайте также За 3 дня литовский ведущий собрал всю сумму на Bayraktar для ВСУ

Проявление слабости русских оккупантов