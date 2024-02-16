Перед началом прохождения комиссии военнослужащий должен подать командиру рапорт, после чего будет принято решение о направлении на ВВК. Командир также может самостоятельно принять соответствующее решение и отправить военнослужащего на ВВК.

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Детали прохождения ВВК

В Минобороны отмечают, что пройти ВВК в поликлиниках военных госпиталей можно в Виннице, Днепре, Киеве, Львове, Одессе и Харькове. Работают они с понедельника по субботу с 8:00 до 17:00.

Пакет документов для прохождения ВЛК:

удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);

удостоверение УБД (при наличии);

направление на медицинский осмотр ВЛК;

медицинская книжка;

справка с указанными обстоятельствами полученной травмы или увечья;

выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих – участников боевых действий, заверенные соответствующими должностными лицами и печатью в/ч.

Обратите внимание! Оригиналы или копии направления на медицинский осмотр ВВК и другие документы, необходимые для принятия постановлений ВВК, направляются или предоставляются воинской частью (заведением, учреждением) в учреждение здравоохранения (учреждения) в электронной или бумажной форме в установленном законодательством порядке.

Инструкция прохождения ВВК / Фото Министерство обороны Украины

Что делать в случае отказа в направлении на осмотр комиссии

В случае, если военнослужащий получил отказ в направлении на осмотр комиссии, он может обратиться за помощью к своему старшему начальнику или лично позвонить в Командование Медицинских Сил ВСУ по номеру 044 522 83 58.

Обращение также можно оставить и в Министерство обороны Украины по короткому номеру 15-12 с объяснением проблемы.

В Минобороны подчеркивают, что в случае, если предыдущие методы не сработали, то тогда нужно подать заявление в суд с требованием обязать командира воинской части предоставить направление на ВВК.

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