Перед началом прохождения комиссии военнослужащий должен подать командиру рапорт, после чего будет принято решение о направлении на ВВК. Командир также может самостоятельно принять соответствующее решение и отправить военнослужащего на ВВК.
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Детали прохождения ВВК
В Минобороны отмечают, что пройти ВВК в поликлиниках военных госпиталей можно в Виннице, Днепре, Киеве, Львове, Одессе и Харькове. Работают они с понедельника по субботу с 8:00 до 17:00.
Пакет документов для прохождения ВЛК:
- удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);
- удостоверение УБД (при наличии);
- направление на медицинский осмотр ВЛК;
- медицинская книжка;
- справка с указанными обстоятельствами полученной травмы или увечья;
- выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих – участников боевых действий, заверенные соответствующими должностными лицами и печатью в/ч.
Инструкция прохождения ВВК / Фото Министерство обороны Украины
Что делать в случае отказа в направлении на осмотр комиссии
В случае, если военнослужащий получил отказ в направлении на осмотр комиссии, он может обратиться за помощью к своему старшему начальнику или лично позвонить в Командование Медицинских Сил ВСУ по номеру 044 522 83 58.
Обращение также можно оставить и в Министерство обороны Украины по короткому номеру 15-12 с объяснением проблемы.
В Минобороны подчеркивают, что в случае, если предыдущие методы не сработали, то тогда нужно подать заявление в суд с требованием обязать командира воинской части предоставить направление на ВВК.
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