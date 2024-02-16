Перед початком проходження комісії військовослужбовець має подати командиру рапорт, після чого буде ухвалено рішення про направлення на ВЛК. Командир також може самостійно ухвалити відповідне рішення і відправити військовослужбовця на ВЛК.

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Деталі проходження ВЛК

У Міноборони зазначають, що пройти ВЛК в поліклініках військових госпіталів можна у Вінниці, Дніпрі, Києві, Львові, Одесі та Харкові. Працюють вони з понеділка по суботу з 8:00 до 17:00.

Пакет документів для проходження ВЛК:

посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);

посвідчення УБД (за наявності);

направлення на медичний огляд ВЛК;

медична книжка;

довідка із зазначеними обставинами отриманої травми або каліцтва;

витяги з особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців – учасників бойових дій, завірені відповідними посадовими особами та печаткою в/ч.

Зверніть увагу! Оригінали або копії направлення на медичний огляд ВЛК та інші документи, необхідні для прийняття постанов ВЛК, надсилаються або надаються військовою частиною (закладом, установою) до закладу охорони здоров’я (установи) в електронній або паперовій формі в установленому законодавством порядку.

Інструкція проходження ВЛК / Фото Міністерство оборони України

Що робити у разі відмови в направленні на огляд комісії

У випадку, якщо військовослужбовець отримав відмову в направленні на огляд комісії, він може звернутися за допомогою до свого старшого начальника або особисто зателефонувати до Командування Медичних Сил ЗСУ за номером 044 522 83 58.

Звернення також можна залишити й до Міністерства оборони України за коротким номером 15-12 з поясненням проблеми.

У Міноборони підкреслюють, що у випадку, якщо попередні методи не спрацювали, то тоді потрібно подати заяву до суду з вимогою зобов’язати командира військової частини надати направлення на ВЛК.

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