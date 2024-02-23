Какими должны быть ваши действия в случае, если ВВК была проведена неполноценно, а формально. Адвокат Роман Симутин рассказал, как необходимо действовать в такой ситуации.
Смотрите также От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово
Как правильно пройти ВВК
Прежде всего адвокат советует перед прохождением ВВК заявить о необходимости проведения анализов. По его словам, это должно дать понять, что вы ознакомлены с законным порядком прохождения ВВК.
В некоторых случаях их берут с вашей электронной карты HELSI неизвестно какой давности и без анализов на сахар, гепатит и ВИЧ,
– отмечает Симутин.
Ваши дальнейшие шаги:
- включите в свое личное дело все доступные врачебные выписки, выводы и амбулаторную карту, не исключая ни одного документа;
- при прохождении осмотра у профильного врача по вашему заболеванию, подробно расскажите об имеющихся проблемах, продемонстрируйте выписку и сообщите, что эти данные добавлены в личное дело.
Действия, если ВВК признала годным к службе больного
Если ваши проблемы со здоровьем тянут как минимум на ограниченную пригодность, но вам ставят годный и не направляют на дополнительное обследование, сразу направляйтесь к председателю ВВК, пишите жалобу и ждите официального ответа. Не предоставление ответа можно рассматривать как бездействие председателя ВВК, с последующим обжалованием,
– советует юрист.
Симутин добавляет, что необходимо всегда требовать официальное заключение ВВК о пригодности, который будет оформлен в виде справки. Отсутствие этого заключения может усложнить дальнейший процесс обжалования.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Законопроект о демобилизации срочников, что предусматривает 12 месяцев в течение которых они не могут быть призваны, поддержали в Верховной Раде. Об этом сообщил Давид Арахамия, нардеп и глава фракции "Слуга народа". Теперь решение должен одобрить президент.
- Также Арахамия дал понять, что Украина не может много месяцев ждать принятия помощи в Вашингтоне. Если будет помощь меньшей, надо будет мобилизовать больше людей. Впрочем, если помощь будет больше, то государство будет нуждаться для защиты от российской агрессии меньшего количества людей.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов согласился с тем фактом, что необходимо наводить порядок в работе всех центров комплектации. Он заявил, что там есть проявления вещей, которые не должны там быть.