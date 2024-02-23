Какими должны быть ваши действия в случае, если ВВК была проведена неполноценно, а формально. Адвокат Роман Симутин рассказал, как необходимо действовать в такой ситуации.

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Как правильно пройти ВВК

Прежде всего адвокат советует перед прохождением ВВК заявить о необходимости проведения анализов. По его словам, это должно дать понять, что вы ознакомлены с законным порядком прохождения ВВК.

В некоторых случаях их берут с вашей электронной карты HELSI неизвестно какой давности и без анализов на сахар, гепатит и ВИЧ,

– отмечает Симутин.

Ваши дальнейшие шаги:

включите в свое личное дело все доступные врачебные выписки, выводы и амбулаторную карту, не исключая ни одного документа;

при прохождении осмотра у профильного врача по вашему заболеванию, подробно расскажите об имеющихся проблемах, продемонстрируйте выписку и сообщите, что эти данные добавлены в личное дело.

Действия, если ВВК признала годным к службе больного

Если ваши проблемы со здоровьем тянут как минимум на ограниченную пригодность, но вам ставят годный и не направляют на дополнительное обследование, сразу направляйтесь к председателю ВВК, пишите жалобу и ждите официального ответа. Не предоставление ответа можно рассматривать как бездействие председателя ВВК, с последующим обжалованием,

– советует юрист.

Симутин добавляет, что необходимо всегда требовать официальное заключение ВВК о пригодности, который будет оформлен в виде справки. Отсутствие этого заключения может усложнить дальнейший процесс обжалования.

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